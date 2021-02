Anastasiya Kvitko presenta a fans su guapa amiga Vera Dijkmans

Quien está muy feliz por ver como está triunfando en el mundo de las redes sociales es la amiga de Anastasiya Kvitko de 26 años de edad, pues su amiga la modelo Vera Dijkmans está obteniendo miles de seguidores por la belleza que se carga y es que la rubia tiene el cuerpo de una verdadera diosa, por lo que millones están fascinados con ella.

Vera Dijkmans es originaria de Europa y está obteniendo mucha popularidad debido a las fotos donde se le puede ver demasiado coqueta a la rubia, quien aparece en traje de baño o con ropa deportiva con las cuales la chica se ve de impacto debido a sus curvas, pero eso no es todo, pues su cara es demasiado bella, incluso puede aparecer sin maquillaje para causar reacciones de todo tipo.

Más de dos millones de seguidores forman parte del Instagram de Vera Dijkmans, quien se la pasa viajando por todo el mundo, pues le fascina conocer diversos países, no solo para modelar, sino para conocer su cultura, además de ver los hermosos paisajes que hay en dichos lugares, pues le encanta aprender cosas nuevas, pues quiere ser una mujer de mundo.

"No quiero nada en este mundo tanto como te quiero a ti", "Estirar más porque se estiran menos y si almidonan simplemente relájate @veradijkmans", "Recibes todo un poco de amor de mi niña. Eres un 20 perfecto en la escala del 1 al 10 para mí en Dios. Eres un malo y algunos te bendicen, y ese cuerpo, mamá", "Estoy en Utrecht con mi equipo, me encantaría disparar contigo. Puedo venir a Amsterdam o podemos rodar aquí", le escriben a la modelo en redes.

Uno de los lugares favoritos de Vera Dijkmans sin duda alguna es la playa, pues la joven le fascina que la volteen a ver, además le gusta ser una mujer muy coqueta, algo que ha copiado Anastasiya Kvitko, quien le ha dado cátedra de como enamorar a los demás, en especial cuando quiere disfrutar de un bronceado en la playa.

La vida es una playa o una perra, sea lo que sea que hagas de ella dame tu cita más cursi, es el pensamiento de Vera Dijkmans cuando se va a la playa, donde se pone los mejores trajes de baño y es que como se dijo anteriormente es una chica que le fascina estar a la moda.

Lo que muchos desean saber de qué rutinas de Vera Dijkmans es que rutinas de ejercicio realiza para tener ese cuerpazo que se carga y es que quieren tener tanto la cintura como las piernas de la modelo las cuales se le ven muy bien cuando se pone vestidos a media rodilla, pues causa tremendo impacto, pero sobre todo más deseo de conocer más sobre ella.

Para quienes no lo saben Vera Dijkmans al igual que otras chicas populares de redes sociales, cuenta con su propio only fans el cual es muy popular, pues la modelo se deja ver como Dios la trajo al mundo, pero eso no es todo, ya que la influencer también se encarga de publicar otros productos, ya que varias marcas la buscan pues saben que es muy popular.

Vera Dijkmans ha conquistado a millones con su belleza/Instagram

Otra de las cosas que le gustaría ver a los fans de Vera Dijkmans, es una colaboración con otras chicas que tienen only fans, como Ana Cheri o Daniella Chávez, quienes son muy exitosas en Instagram, donde comparten todo lo que hacen, entre ellos presumir sus exóticos viajes por el mundo.

