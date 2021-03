Anastasiya Kvitko provoca "la tentación" entre sus fans con inquietantes poses en Instagram

México. La modelo rusa Anastasiya Kvitko es la locura en las redes sociales con cada publicación que realiza y en la que saca a relucir su belleza y sensualidad. Actualmente tiene 12 millones de seguidores en Instagram y seguramente a los caballeros los hace caer "en la tentación" con cada pose que hace.

Anastasiya Kvitko, quien es originaria de Kaliningrado, Rusia, pero radica actualmente en Los Ángeles, California, Estados Unidos, no deja de sorprender a sus fanáticos con atrevidas fotografías en las que hace poses atrevidas y sesuales. Su figura espectacular siempre atrapa la atención y también siempre sus fans la llenan de halagos.

Foto de Instagram

Anastasyia ha conseguido destacar en las redes con su belleza, además se ha proyectado como toda una influencer y tiene seguidores de todos los países del mundo, los cuales siempre están aludiendo lo bella que es, incluso muchas mujeres le piden que les comparta varios de sus secretos de belleza.

Anastasyia, eres muy hermosa", "se ve deliciosa", "fantástica", "la más hermosa", "eres una diosa", "eres única", "eres asombrosa", "hermosas curvas", "que lindo cuerpo", "hermosa mujer perfecta", son algunos de los halagos que a Kvitko le expresan diariamente sus fans en Instagram.

Según información en su biografía, Anastasyia anheló desde su adolescencia ser una modelo profesional, por eso dejó su natal Kaliningrado, Rusia, para ir en busca de realizar su sueño y brillar internacionalmente, pero en varias entrevistas ha dicho que fue rechazada debidoal excesivo tampo de sus senos y trasero, cosa que la afectó emocionalmente.

Anastasyia tiene 25 años de edad y en las redes se le conoce como "La Kim Kardashian rusa", cosa que no le gusta mucho, ha dicho ella misma, por la sencilla razón que considera que Kim está " muy lejos de ella", sin embargo así la siguen llamando en las redes sociales.

Foto de Instagram

Y en algunas ocasiones han atacado a la guapa modelo en redes sociales, ya que le hacen ver que está "toda operada", y al respecto se ha defendido diciendo: "Tengo una figura atlética, mis caderas están ejercitadas, mi trasero es hermoso y no tengo cirugías en mi cara", así lo expresó en entrevista con The Sun, además los filtros no le gustan mucho porque prefiere que sus fans la vean como realmente es físicamente hablando.

Anastasiya Kvitko ha conseguido millones de seguidores en Instagram, en gran parte gracias a sus publicaciones atrevidas, mucha de las cuales desafían a la censura de la red social, y es que en ellas no deja nada a la imaginación porque siempre muestra los grandes atributos que tiene en imágenes espectaculares.

