¡Anda de lengua suelta! Alicia Machado insulta y arremete contra Gaby Spanic en La casa de los famosos

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado es una de las nominadas para salir de "La casa de los famosos", reality show de la cadena hispana Telemundo con un formato similar al programa "Big Brother". La líder de la semana fue la actriz de telenovelas Gaby Spanic (recordada por su protagónico en "La Usurpadora"), quien tuvo el privilegio de salvar a una persona de la nominación, otorgándole ese favor a la playmate mexicana Celia Lora, lo que provocó la molestia de Alicia.

Luego de darse a conocer las nominaciones, Alicia Machado habló con Pablo Montero y Cristina Eustace, para manifestarles su enojo y decepción por el hecho de no ser salvada por Gaby Spanic de la nominación, pues se suponía que era grandes amigas y ambas tenían un acuerdo: ¡apoyarse dentro de "La casa de los famosos"!

"Yo conozco a Gabriela, la conozco muy bien, ella no me quiere aquí, yo soy una persona que soy muy leal a mis cosas y nosotras habíamos hablado de apoyarnos con el tema de la imagen, de nuestros hijos. Incluso yo hablé con ella antes de que ella entrara al programa, que yo todavía no estaba confirmada para entrar, fui a su casa a almorzar con ella y a platicarle cómo iba a ser esto y cuando entré aquí quedamos en algo".

Asimismo la conductora de televisión y actriz de telenovelas, contó que hace unos años ayudó a la también venezolana Gabriela Spanic con una fuerte demanda, no sin antes arremeter en su contra: "chin…tu ma..., vas y chin…a tu ma..., pin…falsa de mier… así… ¿o no?".

"Mira, te voy a contar el nivel de amistad (que teníamos), una de las tantas cosas que he hecho por ella", manifestó la ex reina de belleza. Señaló que años atrás "tuvo un pedo con Televisión Azteca"; la televisora la demandó por X situación: "ellos le habían dado una casa como parte del pago y ella iba a perder esa casa".

Aseguró que fue ella quien le presentó a un reconocido abogado, muy temido porque no pierde un caso. Al final de cuentas Gaby Spanic ganó la demanda a TV Azteca y logró recuperar la casa que le habían despojado.

"Esos son los favores de algunas pequeñas cosas de amistad que nosotros habíamos hecho, yo llamé, levanté el teléfono y hablé con este abogado mío, le regresaron su casa y el abogado no le cobró ni un peso. ¿Me vas entendiendo por qué me siento ahora como me siento?", dijo Alicia Machado al no ser salvada por Gaby Spanic de la nominación, teniendo el poder en sus manos.

Yo sé por qué lo hizo, yo conozco a Gabriela mejor que todos ustedes juntos, fue una salida muy inteligente, pero ella no me quiere aquí, a esta posición, una de las dos va a brillar y va a ser ella.

