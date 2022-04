"Andan con muchas tarugadas", Pepe Aguilar habla sobre escándalo amoroso de su hija Ángela y Gussy Lau

La joven cantante Ángela Aguilar, descendiente de unas de las dinastías más aclamadas y respetadas de la industria musical, cuyos patriarcas fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, manifestó en sus redes sociales sentirse triste, defraudada y traicionada, luego de que saliera a la luz pública su relación amorosa con el compositor sinaloense Gussy Lau, 15 años mayor que ella. Al respecto, Pepe Aguilar ha dado sus primeras declaraciones.

Ángela Aguilar y Gussy Lau (su nombre verdadero es René Humberto Lau Ibarra), habían acordado mantener su relación de manera privada, sin embargo, él mismo compartió un video junto a ella en su "close friends", una función de Instagram que permite a los usuarios compartir sus historias, con un grupo más reducido de personas, en otras palabras, con sus amigos más cercanos.

Según el compositor originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México, uno de sus amigos tomó un screenshot del video antes mencionado, lo que provocó que se diera a conocer su relación con la "Princesa de la música mexicana".

"Alguien se lo enseña a alguien, ese alguien a otro, se hace viral, todo era privado hasta esto, hasta el pin...screenshot que un 'amigo' mío tomó", manifestó el ganador de premios como el Latín Grammy y de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Por su parte, la intérprete de "Ahí donde me ven", expresó a través de un video publicado en sus redes sociales, "me duele confiar en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma, me duele un poco al corazón ahorita, pero sé quien soy".

Ante dicha controversia en la que se encuentra su hija, el cantante Pepe Aguilar emitió una contundente declaración. Realizó un Instagram Live desde un avión con destino a París, Francia, donde se reunirá con unos empresarios, ya quiere llevar el show "Jaripeo sin fronteras" a Europa. Y sobre la situación antes mencionada, dijo sin rodeos:

Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente, pero no hay más cuento que el que uno hace en la vida.

Asimismo, manifestó que al inicio de su transmisión en vivo había cerca de 9 mil personas conectadas, "todos chismosos", dijo en referencia a qué pensaban que hablaría sobre la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau. "'Ay, este cabrón ya va a decir algo', ni madres".