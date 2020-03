André Montes elimina de Instagram las fotos con Yalitza Aparicio

André Montes, a quien se le ha ligado sentimentalmente con la actriz Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, borró de su cuenta de Instagram las fotografías en las que aparecía al lado de ella.

Con lo anterior, se comenta en distintos portales de noticias, quizá André estaría dando a entender que rompió su relación con Yalitza Aparicio o tal vez preferiría no exhibir públicamente su noviazgo con ella.

En días pasados, Wendy Ahumada, quien tiene 23 años de edad y es expareja sentimental de André Montes, hizo público que es un hombre irresponsable, ya que no ayuda en los gastos de su hijo.

En declaraciones a la revista TVNotas, Wendy se sinceró y habló de cómo era su relación con André:

Él es un macho, pero por eso ahora le agradezco a Yalitza que me lo haya quitado, no le deseo que le haga lo mismo que me hizo, pero si se lo hace, sabrá lo que se siente".