Andrea Andrade, exreina de belleza, enfrenta al cáncer por segunda vez

México. Andrea Andrade, exreina de belleza, se encuentra en tratamiento porque tiene cáncer por segunda vez. La joven fue ganadora de Miss California en 2018 y ella misma habla de cómo se siente.

Andrea Andrade, quien ha triunfado en cuatro concursos de belleza, pudo superar al cáncer de colon, pero se lo han diagnosticado por segunda vez en el año 2020 y habla al respecto.

En entrevista con el programa de televisión Despierta América Andrea señala que cuando la diagnosticaron por vez primera le echó todas las ganas y pudo superarlo con fe y tras someterse a un tratamiento médico.

Andrea logró el premio Miss California un año después de que se le diagnosticara cáncer en 2017, posteriormente obtuvo la corona en Nuestra Belleza USA, y Miss West Coast, pero en 2020 luego de ir a atenderse suponiendo que tenía Covid-19, se le notificó que realmente tenía cáncer.

Tras revisarla, a Andrea los médicos le dijeron que ningún tratamiento salvaría su vida debido a que el cáncer ae encontraba ya en etapa 4: "me quedé tiesa" , expresó al recordar Andrea.

El mundo se le vino nuevamente encima a la guapa Andrea, pero no le ha quedado de otra más que asumir una actitud positiva y echarle ganas porque quiere vencer nuevamente la enfermedad.

"Toda mi vida pensaba que nunca me iba a pasar nada, yo me sentía como invencible, pero Dios me dio una cachetada muy buena".

Andrea Andrade asegura en la misma entrevista con Despierta América que no quiere morirse, se encuentra deseosa de formar una familia y llegar a una etapa adulta.

"Dejaría todo lo que he hecho y logrado por tener mi familia y que estemos saludables y vivamos hasta que tengamos 100 años."