Andrea Bocelli sufre aparatoso accidente con un caballo

Roma, Italia.- El tenor italiano Andrea Bocelli fue hospitalizado hoy en la ciudad italiana de Pisa después de sufrir un golpe en la cabeza al caerse mientras montaba a caballo, aunque ha asegurado en un mensaje en las redes sociales que se encuentra "muy bien".

"Sé que estáis preocupados por mí en estas horas... Lo siento mucho. Deseo tranquilizaros y deciros que estoy muy bien", escribió el tenor italiano en Facebook.

Bocelli explicó que ha sido "una leve caída" y confía en que, "si no surgen complicaciones", abandonará el hospital en el que se encuentra en las próximas horas.

"Agradezco de corazón tantos mensajes recibidos, os abrazo con afecto", concluyó.

El incidente se produjo durante la mañana, cuando montaba a caballo en su finca del municipio de Lajatico, en la provincia de Pisa, según informaron medios locales.

Bocelli se encontraba paseando con su caballo cuando este realizó un movimiento brusco, por lo que perdió el equilibrio, cayó al suelo de espaldas y se golpeó la cabeza.

Fue transportado de urgencia y en estado de confusión en helicóptero a un hospital de Pisa donde fue sometido a diversos exámenes clínicos y donde continúa ingresado.

LE ROBAN EL SHOW

Tras haber sido preparado por un conductor humano, el robot YuMi dirigió al tenor italiano Andrea Bocelli y la Filarmónica de Lucca en la ceremonia de presentación del Primer Festival Internacional de Robótica en Italia.

El robot fue diseñado por la firma suiza ABB. Aprendió a dirigir música imitando los movimientos de Andrea Colombini, director de la orquesta Filarmónica de Lucca

"Al principio el robot me hizo enojar un poco, especialmente cuando se bloqueaba, cada vez que se bloquea son de 25 a 30 minutos para reiniciarlo. El trabajo fue muy largo, para seis minutos de música son 16 horas de trabajo", explicó el director Italiano a la AFP.

YuMi pude dirigir, pero no es capaz de improvisar, reaccionar o interartuar con los músicos. Al respecto, Brad Repp, violinista de la Filarmónica de Lucca aseguró que "este no es el futuro, definitivamente no puede ser el futuro, pero es interesante, es agradable, como un buen efecto".