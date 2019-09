Andrea Escalona: La banda es donde más machismo hay

Mazatlán.- La guapa conductora de televisión Andrea Escalona disfruta cada momento de su vida y aprovechó este fin de semana para venir a Mazatlán y grabar un nuevo tema, Qué lastima, al son del norteño banda.

Desde la playa donde se encontraba tomando un poco de sol, ofreció una entrevista al periódico EL DEBATE. Habló de su faceta en la música y adelanta que regresa como actriz al Tenorio cómico.

Andrea Escalona vacaciona en Mazatlán. Foto: Alfredo Juárez.

Entrevista

“Estoy grabando un tema con Álex Jiménez, con la gente que trabaja muy cerca de Julión Álvarez. La canción habla de mujeres ardidas, para agarrar el tequila, pero que al final te ríes, no te la tomas en serio. Hay un hombre que se fue con otra, que al final le dices, pobre morra, no sabes lo que te estás llevando, (y) cantas con despecho”, expresó.

Indicó que la pieza estará terminada muy pronto para lanzarla a radio y plataformas digitales. La idea es grabar el video lo más pronto posible. Adelanta que tendrá a un invitado para su video y le dará una sorpresa al público.

Enfatizó que ya tiene listas para grabar dos canciones, autoría de Horacio Palencia, en las cuales le apostará al amor. Dijo admirar la canción que lanzó recientemente el cantautor sinaloense con Belinda y Los Ángeles Azules.

“Horacio como que últimamente anda enamorado, siempre canta canciones bonitas, no es muy duro contra ellas, eso me gusta de él, que es para todo mundo. En lo que trae ahora se la ha jugado, le ha metido la cumbia, el reguetón y la banda. Creo que Horacio es de los que se ha reinventado muy bien.”

Externó que le gusta que los artistas no se encasillen, que se renueven. A ella le gustaría más adelante fusionar géneros. Se dice afortunada de estar en los próximos días con la Sonora Dinamita y Paquita la del Barrio en el Auditorio Nacional.

Andrea Escalona, junto a su mamá la productora Magda Rodríguez. Foto: Alfredo Juárez.

Respecto a si desea grabar un disco, expresó: “La idea es sacar rolas y ver lo que decide la gente. Tengo una carrera como conductora y actriz. Alterno las tres cosas. Uno pone su trabajo y su creación y solito se te va acomodando el camino, no dejo ninguna de esas etapas”.

Apuesta a la comedia

Será en los próximos días cuando inicie su trabajo en el Tenorio cómico, donde dará vida a Doña Inés. Por este motivo empezó con más fuerza el ejercicio y cuida su alimentación. Refirió que hasta la fecha no se ha practicado cirugías, su escultural figura es producto del esfuerzo. No descarta más delante con el paso de los años hacerse arreglos, como operarse el busto. Aseguró que nunca se ha inyectado bótox y por varios años usó frenos.

“La música ha sido algo muy orgánico en mi vida. Me empezó a gustar el norteño banda hace años, desde que trabajaba en Estados Unidos, y todo ha sido tan natural, ha estado padre el proceso.”

Sobre el motivo para elegir cantar regional, comentó: “En cuestión de la música regional, hay mucho hueco. Me gusta mucho Ana Bárbara. Considero que tiene todo, ella es la reina grupera, pero creo que no hay una nueva generación. Ya he tenido pláticas con ellas para apoyarnos”.

Apoya a las mujeres

Durante la entrevista, opinó que las mujeres deben unirse. “Al final del día, las mujeres somos una minoría importante. Aunque digamos que no, se han ganado casos. Pero no podemos dejar de ver que los hombres son mucho mejor pagados, nuestros espacios son más limitados. Estamos en el 2019 y las mujeres enfrentamos problemas que ya no deberían existir. Siempre va a importar más la vida de una mujer que cualquier monumento que se tumbe”.

Agregó que la banda no está exenta de eso, “es donde más machismo hay”. Dice que en el tiempo que ha estado en la música se ha topado con el machismo.

Resaltó que en gran parte es-te es fomentado por las mismas mujeres, por la crianza en sus casas y la educación que le dan a los hijos e hijas.

“Me considero una mujer femenina, de valores; una mujer que apoya a las mujeres. Creo que somos las mujeres las primeras en tumbarnos, nos damos con todo entre nosotras. Deberíamos ser más unidas. (Pero) Ahí vamos, estamos tomando conciencia. México es el primer país en Latinoamérica en feminicidios, eso es terrible.”

Recalcó que los hombres no son enemigos de las mujeres y le agrada que en México se esté buscando la igualdad.