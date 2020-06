Andrea Escalona al igual que Laura G una de las más odiadas de Hoy

Andrea Escalona es una de las conductoras del programa Hoy y entró en marzo de 2018 cuando su madre la productora Magda Rodríguez, entró de encargada al matutino, pero desde que inició en el matutino no le ha ido nada bien a la también cantante.

Resulta que desde hace tiempo los televidentes le han dicho a la producción que saquen a Andrea Escalona del matutino, ya que no les gusta su manera de conducir, además la tachan de no tener talento, pues su madre siempre la mete a diversos proyectos, pero al parecer no ha tenido gran éxito.

Por si fuera poco a tratado de ejercer su carrera como cantante en dicho matutino, pero las criticas cada vez se hacen evidentes cada que las redes sociales de Hoy lanzan una foto de la también modelo quien ha estado en casi todas las secciones del programa.

"Siempre igual de ridícula la Escalona. Fuera Escalona!! que pongan a Tania Rincón", "De verdad que Escalona no tiene nada de gracias, pero no lo aceptaran ni sacaran por ser hija de la productora, sino fuera por Magda quien la contrataría?", escriben en redes los internautas.

Quieren a Tania Rincón

Recordemos que hace unos días Tania Rincón estuvo invitada en el programa Hoy como conductora, por lo cual los televidentes lanzaron decenas de mensajes pidieron que la exintegrante de Venga la Alegría se quedara en lugar de Andrea Escalona.

Laura G fuera de Venga la Alegría

Quien ha estado en la misma situación durante las últimas semanas es Laura G, a quien hemos visto en Venga la Alegría y es que desde que su supuesta aventura con Carlos Loret de Mola su reputación se vio muy afectada, por lo cual no ha sido bien vista en ninguna televisora.

Y aunque a tratado de cambiar dentro de su estancia en Tv Azteca no ha sido bien recibida pues Daniel Bisogno arremetió contra ella en el pasado pues señaló que no tenía mucho talento.

Te puede interesar

Andrea Escalona queda mejor que Thalía en cuarentena por su cintura

Andrea Escalona feliz por la salida de Mauricio Mancera de Hoy