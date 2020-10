Andrea Escalona con cuerpazo de ensueño en traje de baño

Andrea Escalona de 34 años de edad sabe muy bien que tiene un cuerpo demasiado trabajado, la prueba de ello son sus fotos en traje de baño, donde deja a un lado las ediciones y se muestra tal cual en las redes sociales, mostrando tremendo cuerpazo con el que deja helados a sus más de un millón de seguidores.

Lo que siempre ha llamado la atención de Andrea Escalona originaria de Ciudad de México es la pequeña cintura que se carga, junto al abdomen de diez que ella tiene y es que se nota que la conductora trata de cuidarse en todo los aspectos, ya que le gusta verse bien dentro de la industria del espectáculo.

Si vamos al Instagram de Andrea Escalona es muy común verla en traje de baño, ya sea en la playa o en la alberca donde su belleza se muestra al máximo, y aunque no se sabe con certeza en que consiste su dieta, muchos desearían saber que come Andrea Escalona para tener ese cuerpo de envidia que ha sabido conservar desde hace tiempo, aunque la clave de su físico podría ser la disciplina.

"Waooo que hermosa lindo cuerpo", "Escalona si el agua y la tierra se unen por tu boca y la mía no se unen también", "Esas piernas me las como en mole ummmm", "Waooo que linda lindo cuerpo", "Estas como para comerte todita todita de pies cabeza", "Que bien te queda ese traje y color bebé. Hermosa mi niña", le escriben a Andrea Escalona en redes sociales.

Como Andrea Escalona tiene ese cuerpazo, también se ha dado el lujo de ponerse cualquier tipo de outfit que va desde short de varano hasta vestidos de noche con los cuales resalta su cuerpazo, y es que todo se le ve increíble a la guapa Andrea Escalona, quien se toma su rato libre para posar de lo más guapa en redes sociales con todo tipo de prendas.

Aunque Andrea Escalona ya tiene el cuerpo de envidia, solo le falta un pequeño detalle, se trata de su look, pues desde hace tiempo la hemos visto con ese color rubio, por lo que más de uno desea verla con otro tipo de color, pero al parecer Andrea Escalona prefiere esperarse, ya que desea elegir el mejor look, podría ser para la temporada de invierno o incluso para el 2021, lo que es un hecho es que la también cantante sabe escoger muy bien sus cosas.

Muchos están de acuerdo que Andrea Escalona es una mujer demasiado bella, que no le pide nada a nadie, pero muchos se preguntan si tiene pareja, pues desde hace tiempo la guapa mujer al parecer ha estado soltera, pues nunca ha dado indicios de que tenga un galán, es por eso que tiene miles de admiradores, quienes darían lo que sea por tener una cita con ella.

Andrea Escalona también se ha sabido ganar el cariño del público, pues como cualquier famoso tiene haters, quienes en más de una ocasión le han dicho a la producción que no quieren a Andrea Escalona en el programa Hoy, pero ella a pesar de las criticas se ha sabido ganar su lugar en el matutino, algo que es de admirarse.

"Ya que la saquen del programa, solo busca llamar la atención y sus 5mins. de fama", "Una ayudada a esta chica, esta haciendo mal las cosas, así no se puede llamar la atención!!!", "Andrea Escalona nada mas no! Ni carísima ni nada, no se puede mas forzada", le escriben a Andrea Escalona, pero ella lejos de sentirse mal trata de seguir adelante por el público que sí la valora.