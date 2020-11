Andrea Escalona da positivo a Covid-19, tras la muerte de su mamá Magda Rodríguez

Varios actores de Televisa han dado positivo a Covid-19 en los últimos días, como es el caso de Lambda García, Ariel Miramontes (quien interpreta a "Albertano") y recientemente Andrea Escalona, hija de la fallecida productora del programa Hoy Magda Roríguez. Quien confirmó esta información fue el productor Alejandro Gou a través de su cuenta en Twitter.

Como productor del Tenorio Cómico es mi obligación informar que Andrea Escalona salió positivo a Covid, Alma Cero será nuestra Doña Inés.

Cabe mencionar que no solo Andrea Escalona se contagió de Covid-19, sino también su tía Andrea Rodríguez, hermana de Magda Rodríguez. Hasta el momento la conductora de televisión y actriz, no ha comentado nada sobre su enfermedad.

Por otra parte, al día siguiente de la muerte de su mamá, Andrea Escalona tuvo un encuentro varios medios de comunicación a las afueras de Televisa, donde habló sobre las últimas horas de la productora del programa Hoy. El pasado sábado 31 de octubre, unas horas antes del fallecimiento de Magda, Andrea estuvo en su casa antes de irse a la función que tenía en el Tenorio Cómico.

Foto: Instagram @andy_escalona

Magda Rodríguez se mantuvo fuerte hasta el último momento

Magda Rodríguez le había pedido a su hija que la noche de ese sábado, después del show del Tenorio Cómico, durmiera en su casa. Sin embargo, de un momento a otro la productora de televisión le canceló este plan a su hija, mencionándole que no se sentía del todo bien y pensando que podría ser algo contagioso, le pidió que mejor no durmiera en su casa.

Antes del tenorio estuve con ella en su casa, me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella, porque no se sentía muy bien, no me especificaba de que, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien, luego me canceló y me dijo que mejor no (no durmiera en su casa), que no fuera a tener algo contagioso, que mejor nos viéramos el domingo.

Andrea Escalona narró ante los medios de comunicación a las afueras de las instalaciones de Televisa, que el pasado domingo le marcó a su mamá y al no contestarle la llamada, se comunicó con Mayra, la empleada doméstica que trabaja en la casa de Magda Rodríguez. "Le dije que la fuera a despertar y me dijo: 'me dijo que la despertara a las 11' y yo: 'no, despiértala ahorita' y ya fue que la encontró...como la encontró, me fui corriendo de Santa Fe para San Ángel, llegamos mi tía y yo...y ya".

Asimismo a las afueras de la funeraria donde se le dio el último adiós a Magda Rodríguez, la también cantante y actriz Andrea Escalona, expresó que se le hizo muy raro que de un momento a otro, su mamá cancelara el plan de dormir en su casa. "Sabes que a mí lo único que si me brincó, es que me haya dicho que no me quedara a dormir con ella el sábado después del tenorio, porque, no sé, se me hizo muy raro, ella siempre quería que yo me fuera a dormir a su casa desde que ya no vivíamos juntas este año, le daba como ilusión, entonces, cuando me canceló dije: 'bueno, si se debe de sentir mal'. Estaba fuerte, el viernes grabamos la canción para el nuevo 'Hoy', trabajamos durísimo".

Andrea Escalona reveló además la última actividad que hicieron como madre e hija, unas horas antes de la muerte de la productora de televisión. "El sábado hicimos una terapia juntas de energía, a mí me dio energía, yo le di energía, antes de irme al tenorio estuve con ella y me dijo: 'sabes que nena, el viernes si me sentía mal".