Andrea Escalona da tremenda cachetada a Martha Figueroa

Andrea Escalona y Martha Figueroa recrearon una escena de "Médicos...línea de vida", escena que terminó con una inesperada y fuerte cachetada, "la pasión hace que una de ellas termine golpeada", mencionaron en el video publicado en el canal de YouTube del Programa Hoy.

Todo ocurrió durante la sección "Fíjate bien" del matutino Hoy, dinámica donde los conductores tienen que ver a detalle escenas de alguna de las telenovelas o series que se transmiten por Las Estrellas, para posteriormente responder a una pregunta. Cuando tocó el turno a Martha Figueroa y Lambda García, él pidió a Andrea Escalona y Martha recrear la escena que habían visto de "Médicos...línea de vida", donde dos mujeres se abofetean tras una fuerte discusión.

En su recreación Martha Figueroa simuló dar una cachetada a Andrea Escalona, sin embargo, la hija de la productora Magda Rodríguez sí le dio de verdad una fuerte cachetada. "¡Ay! sí me dio, ya no oigo bien de este lado", expresó la periodista de espectáculos.

Ante lo ocurrido Galilea Montijo comentó a manera de broma: "nos llevamos muy bien todos he, nos queremos mucho, nos llevamos increíble".

Al final tanto Martha Figueroa como Andrea Escolona, lo tomaron con diversión y la periodista bromeó diciendo que ahora le golpeara el otro lado.

Por otra parte, anteriormente en una entrevista para Publimetro, Andrea Escalona habló sobre cómo era su relación con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. "Cuando llegué a Hoy ellas me trataron muy bien, con Andrea Legarreta fui a su gimnasio Comando y Galilea me ha dado cosas de LatinGal. La verdad es que ellas me imponen mucho respeto por el hecho de estar tanto tiempo en esta carrera, yo las admiro y respeto mucho, todos los días les aprendo algo, no sabes las grandes maestras de vida que son".