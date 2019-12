Andrea Escalona feliz por la salida de Mauricio Mancera de Hoy

Mauricio Mancera por otros compromisos profesionales en Televisa, tomó la decisión de dejar el Programa Hoy. Aunque en un principio se dijo que Andrea Legarreta habría intervenido para que el conductor de televisión saliera del matutino, ahora se ha dado a conocer que Andrea Escalona es la más contenta por su salida. ¿El motivo?, supuestamente ya no lo toleraba.

Como muchos sabrán Andrea Escalona es hija de Magda Rodríguez, productora del Programa Hoy. El periodista Alex Kaffie contó en su reciente podcast de su canal de YouTube Villanovisión: "me cuentan que la más contenta con la renuncia de Mauricio Mancera al matutino es Andrea Escalona, y es que ya no lo soportaba, ya no lo toleraba, le caga..., por eso está feliz, está pero que brinca de alegría con la partida de Mauricio Mancera del matutino Hoy".

Hace unos días Mauricio Mancera compartió un emotivo mensaje de despedida a todos sus amigos y compañeros de Hoy; uno de los comentarios en su post en Instagram fue de Andrea Legarreta, quien expresó todo el cariño que le tiene.

"Creo que te he dicho todo muchas veces, ya te adopté y te adoro y te friegas, respeto tu decisión y estoy segura que lo que sea que hagas te irá muy bien, pero te voy a extrañar mucho en el programa, porque afuera ya tenemos planes, empezando por hacer ejercicio y ver harta peli y conciertos. Te adoro mi Mau bendiciones siempre".

Mientras se llevan a cabo sus nuevos proyectos laborales, Mauricio Mancera permanece como conductor del programa "Miembros al aire" que se transmite por Unicable.

Por otra parte, el presentador de televisión se ha tomado unas merecidas vacaciones por Bogotá, luego de concluir su ciclo en el Programa Hoy.