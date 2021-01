Andrea Escalona narra la depresión que vivió tras su noviazgo con Daniel Bisogno

Andrea Escalona tuvo una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, para su programa en YouTube "En casa de Mara", donde habló de la relación amorosa que tuvo hace unos años con Daniel Bisogno, uno de los conductores estelares del programa de televisión "Ventaneando" de TV Azteca. La cantante y actriz manifestó que él fue la primera persona que le rompió el corazón.

Andrea Escalona, quien hoy en día forma parte del elenco del programa "Hoy" de Televisa, le contó a Mara Patricia Castañeda, ex esposa del cantante Vicente Fernández Jr. (primogénito de Don Vicente Fernández), que su noviazgo con "el muñeco" comenzó muy bien, todo era perfecto. Él, 13 años mayor, fue su segundo "noviecito".

La hija de la fallecida productora de televisión Magda Rodríguez, manifestó que comenzaron a salir como amigos y de un momento a otro, cupido la flechó. "Él es mucho más grande que yo, me llevaba 13 años, divorciado, entonces empecé a salir con él, éramos cuates, me caiga súper bien, empezamos a salir como amigos y como al mes dije: 'qué raro, quiero besar a Bisogno', estaba enamoradísima".

21 años de edad tenía la actriz del Tenorio Cómico era novia de Daniel Bisogno (él tenía 34 años en ese entonces). Al tener una gran diferencia de edad, los planes de ambos no coincidieron, sobre todo cuando el presentador del show "Ventaneando" comenzó a hablar sobre tener hijos.

Duramos como un año, él viajaba con mi familia y conmigo, pero de repente un día me dice: 'cuando tú y yo tengamos nuestros hijos' y yo así de, 'no espérame, tengo 21 años, yo no quiero tener hijos', dije: '¿qué hago aquí? Tú vas para un lado, yo me la estoy pasando bien, pero me falta mucho por vivir'.

Ante esto Andrea Escalona decidió terminar su relación amorosa con Daniel Bisogno, "pero yo lloraba porque yo lo quería muchísimo, es la primera vez que se me rompe el corazón, me rompieron el corazón". Posteriormente entró en una fuerte depresión que la hizo perder mucho peso, "me puse flaquísima". Su mamá la mandó a Barcelona, España, para que tomara nuevos aires.

En la entrevista con la periodista de espectáculos, también habló sobre la repentina muerte de su mamá Magda Rodríguez, ocurrida el domingo 1 de noviembre de 2020. Andrea Escalona desconoce si su mamá estuvo enferma, ya que nunca manifestó síntomas de algún padecimiento. Asimismo dijo desconocer que su progenitora tenía úlceras, mismas que de acuerdo a los reportes médicos, fueron las que ocasionaron su muerte.

"Enferma yo siento que no estaba, nunca le hicimos la prueba del Covid, no sé si lo tenía o no, se le reventó una ulcera, yo ni sabía que tenía una úlcera. Si fue un shock bien fuerte ver a mi mamá (muerta), muy duro y de no creer y de gritar, hablar y besarla, un momento muy fuerte".