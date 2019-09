Andrea Escalona por poco enseña de más en el Programa Hoy

Andrea Escalona estuvo a punto de enseñar más de la cuenta durante una de las recientes emisiones del Programa Hoy. Durante la sección "Ponte Fit", Escalona realizaba algunos ejercicios junto a Marisol González y Yanet García, cuando tuvo algunos problemas con la ropa deportiva que usaba para dicha sección del matutino.

La hija de la productora Magda Rodríguez lidiaba con su top, sin embargo, pudo resolver dicho contratiempo y se salvó de pasar un vergonzoso momento, ya que pudo haber mostrado sus senos en vivo.

En varias ocasiones se ha comentado que Galilea Montijo y Andrea Legarreta, no estuvieron nada de acuerdo con el ingreso de Andrea Escalona al elenco del Programa Hoy. En una entrevista para Publimetro, contó cómo es su relación con las conductoras titulares del programa de Las Estrellas.

"Cuando llegué a Hoy ellas me trataron muy bien, con Andrea Legarreta fui a su gimnasio Comando y Galilea me ha dado cosas de LatinGal. La verdad es que ellas me imponen mucho respeto por el hecho de estar tanto tiempo en esta carrera, yo las admiro y respeto mucho. Todos los días les aprendo algo, no sabes las grandes maestras de vida que son".

Asimismo contó que fue un tanto difícil entrar al Programa Hoy, show que produce su mamá Magda Rodríguez, ya que se trataba de un equipo ya consolidado.