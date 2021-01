Andrea Escalona rehace su vida tras muerte de su mamá y espera enamorarse pronto

México. La conductora de televisión Andrea Escalona, quien participa en el programa Hoy, comparte en entrevista con el periodista Edén Dorantes que tras la muerte de su mamá, la productora Magda Rodríguez, entre las cosas que ahora anhela son enamorarse y casarse en 2021.

A pesar de la gran pérdida que tuvo que enfrentar Andrea Escalona, menciona que es momento de darle "vuelta a la página" y poco a poco empieza a recuperarse e intenta salir adelante en la vida, ahora sin la presencia física de su mamá.

Escalona, quien ha participado como actriz en varias telenovelas, entre ellas Cielo Rojo, en Televisión Azteca, al lado de Regina Torné y la fallecida actriz Edith González, espera también poder encontrar pareja y vivir con ella, además casarse, comenta.

Ya prendimos una vela, pedimos de todo. Todavía no, pero en algún momento sí. No sé si boda como tal, me encanta estar en pareja y ahorita estoy muy tranquila y muy contenta”, menciona Escalona.