Andrea Escalona revela cómo es su relación con Galilea Montijo

Andrea Escalona se integró al elenco del Programa Hoy hace ocho meses; luego de la que conductora Natalia Téllez saliera del matutino de Las Estrellas, la hija de la productora Magda Rodríguez entró por la puerta grande, lo que supuestamente habría causado la molestia de Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

En una entrevista con Publimetro, Andrea Escalona contó que para ella fue difícil entrar al Programa Hoy, ya que se trataba de un equipo ya consolidado. “Fue bien difícil, en diciembre del año pasado Magda (su mamá) me comentó que había una plaza disponible porque se iba a ir Natalia Téllez y acepté".

Asimismo la también cantante y actriz contó cómo es en realidad su relación con las conductoras estrellas del matutino. "Cuando llegué a Hoy ellas me trataron muy bien, con Andrea Legarreta fui a su gimnasio Comando y Galilea me ha dado cosas de LatinGal. La verdad es que ellas me imponen mucho respeto por el hecho de estar tanto tiempo en esta carrera, yo las admiro y respeto mucho".

Todos los días les aprendo algo, no sabes las grandes maestras de vida que son.

Con estas palabras Andrea Escalona trata de poner un alto a los rumores de una supuesta rivalidad con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

"Cuando comencé en Hoy sabía que no iba a estar fácil, que tendría muchos ojos y muchas críticas pero no importa por sabemos hacer nuestro trabajo”.