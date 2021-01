Andrea Escalona revela lo que realmente opina de Galilea Montijo y Andrea Legarreta

México. La cantante y conductora de televisión Andrea Escalona fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda para su portan en YouTube En casa de Mara y compartió muchos de sus pasajes de su vida, entre ellos opinó sobre lo que realmente piensa acerca de Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Durante mucho tiempo se ha especulado en distintos medios de comunicación y portales de noticias acerca de una supuesta mala relación entre Andrea Escalona, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, incluso se ha dicho que no se llevan bien, pese a que hacen bien su trabajo frente a las cámaras.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es en una conversación que Escalona tiene con Castañeda en la que habla de su sentir respecto a sus compañeras de trabajo, quienes llevan más de veinte años participando en el programa que antes producía su mamá Magda Rodríguez, quien falleció hace pocos meses.

Andrea y Galilea son unas maestras de vida de la televisión, respeto su silla, su lugar; un día hablé con Fernando del Solar, cuando acababa de entrar y decía que ellas no se reían de sus chistes, le dije que él tenía que acoplarse a ellas, no ellas a él."

Además, Escalona, quien en su faceta de cantante ha promocionado temas como Telarañas, colaboración musical con Edwin Luna de La Trakalosa de Monterrey, refiere que cualquier persona que llegue al programa Hoy, o a cualquier otro lugar, debe respetar mucho esos lugares de trabajo y también a sus compañeros.

Escalona es originaria de Ciudad de México ( 1986) y se ha abierto camino en el mundo del espectáculo como cantante, conductora, actriz y modelo y ha participado en teatro y varias telenovelas, entre ellas Cielo rojo, Quiéreme tonto y Eternamente tuya.

Y en la misma entrevista que otorga a Mara Patricia Castañeda habló también del periodista Daniel Bisogno, quien fue su novio cuando ella tenía 21 años de edad y él 34. Le confesó que Daniel fue el primer hombre que "le rompió el corazón".

Él es mucho más grande que yo, me llevaba 13 años, divorciado, entonces empecé a salir con él, éramos cuates, me caiga súper bien, empezamos a salir como amigos y como al mes dije: 'qué raro, quiero besar a Bisogno', estaba enamoradísima".

Foto de Instagram

Leer más: Andrea Escalona, tras la muerte de su mamá, espera rehacer su vida y enamorarse pronto

Y cuando terminaron su relación sentimental ella lloró mucho porque lo adoraba, luego entró en una fuerte depresión que la hizo perder mucho peso, se puso "flaquísima", y su mamá decidió enviarla a Barcelona, España, para que tomara nuevos aires y se recuperara.

Andrea también aludió a su fallecida madre, quien murió repentinamente el 1 de noviembre de 2020. En la entrevista le cuenta que desconoce si estuvo enferma, aunque nunca manifestó síntomas de algún padecimiento y que supuestamente tenía úlceras, lo que provocó su muerte, dijeron los médicos.

Andrea Escalona se dio a conocer en el mundo musical durante 2016 con el tema Mala inversión y desde entonces ha lanzado otros sencillos como Que te perdone, ni lo pienses y Regálame otra noche.

Y en otra reciente entrevista con el periodista Edén Dorantes dijo que cree en el amor y aunque ahora está soltera, espera que este 2021 pueda encontrar a un buen hombre que quiera ser su compañero de vida. "Ya prendimos una vela, pedimos de todo. Todavía no, pero en algún momento sí. No sé si boda como tal, me encanta estar en pareja y ahorita estoy muy tranquila y muy contenta."