Andrea Escalona y la batalla de abdomen contra Cynthia Rodríguez

Andrea Escalona de 34 años sabe que para formar parte del mundo de la farándula debe tener un gran físico, es por eso que se cuida mucho, ya que se ha convertido en una mujer muy ovacionada por el público masculino, pero tiene una competencia bastante fuerte.

Cynthia Rodríguez de 36 años es la mujer con la cual Andrea Escalona compite, pues como algunos saben la conductora de Hoy, en algún momento se topó a Cynthia Rodríguez, por los pasillos de Tv Azteca, ya que Andrea Escalona fue parte de Tv Azteca hace varios años, pero ella y su madre se fueron a Televisa, es por eso que son competencia.

Pero la mayor competencia de Andrea Escalona no es el rating de los programas, sino por sus abdominales, las cuales están bien marcadas, pues Andrea Escalona tiene un abdomen muy tonificado, así lo demostró en una foto que se tomó en los pasillos de Televisa donde apareció con una falda floriada la cual combinó con una blusa con la que enseñaba su abdomen plano y marcado.

Cynthia Rodríguez por su parte le demostró a Andrea Escalona que ella también tiene marcado su abdomen y apareció con un conjunto floreado, el cual dejaba al descubierto su abdomen, por lo que impactó a todos, ya que desde hace años ha hecho ejercicio al igual que su competencia Andrea Escalona.

"Seguiré asiendo ejercicio y comiendo sano para verme y tener un cuerpazo como el tuyo socia", "A veces ese motivo es simplemente verte sonreír a ti", "Gracias por tu belleza ojalá pudieras compartí una foto diaria de tu outfit", "Bella por dentro y por fuera. Tu actitud y personalidad me irradia felicidad. Buen día Cyn", le escribieron a Cynthia Rodríguez.

Otra de las cosas en común que tienen ambas mujeres es que cantan, pero decidieron poner esa faceta de su carrera en pausa para dedicarse al mundo de la conducción, donde lo hacen increíble, pero otros de sus seguidores, les han dicho que regresen a cantar, aunque podría ser que su agenda laboral este llena.

Cynthia Rodríguez es la que más comparte videos haciendo ejercicios, ya que desea que sus fans, cambien su estilo de vida por uno más saludable, algunas de las rutinas que sube a su Instagram son varias series de peso muerto, o sentadillas, con las cuales fortalece sus piernas.

Además Cynthia Rodríguez le ha apostado mucho a los outfits deportivos, con los que enseña los cambios que ha tenido su cuerpo gracias al ejercicio, incluso les dice a sus fans donde compra sus prendas, por si quieren adquirir alguna.

Por su parte Andrea Escalona comparte muchas frases motivadoras con las cuales quiere que sus fans hagan conciencia al momento de hacer las cosas, pues ante todo Andrea Escalona, necesita estar positiva para hacer sus cosas.

"Cuiden su interior y no solo me refiero a la ropa tu interior es lo más importante","“Si conocieras el tiempo tan bien como yo, no hablarías de perderlo” Conejo Blanco Alicia en el país de las maravillas", escribe Andrea Escalona.