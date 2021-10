Andrea Escalona y su tía mandan tierno mensaje a Magda Rodríguez por su cumpleaños

Andrea Escalona de 35 años de edad festejó el cumpleaños de su madre la productora Magda Rodríguez quien falleció el año pasado, y es que la guapa mujer le escribió una carta de amor llena de nostalgia pues su partida fue muy repentina.

Te amo feliz cumpleaños @magdaproducer eres y serás siempre lo más importante, escribe Andrea Escalona quien aparece en una foto del recuerdo posando con la eterna productora del programa Hoy uno de los proyectos que añoró mucho realizar desde hace varios años.

Quien no se quedó con las ganas de mandarle una carta de amor fue su hermana Andy Rodríguez, quien ahora es la productora del programa Hoy y es que aunque ya no está en este mundo le hizo saber lo mucho que la extraña pues estos meses no han sido del todo faciles para ella.

Hace 8 años exactamente en un cumpleaños de Magdita le compuse una canción con la ayuda de @agustinarguello . Nos habíamos separados después de haber trabajado 20 años juntas . Hoy es un homenaje a tu recuerdo, siempre estás en mis pensamientos, en mi mente, en mi trabajo, en mis hijas, en las comidas , en la oficina, en cada baile , en cada programa. Gracias Magdita por todo tu amor, dice su mensaje.

Magda Rodríguez muy guapa con su madre/Instagram

Para quienes no lo saben Andy Rodríguez se hizo cargo del programa Hoy tras la muerte de su hermana y lo ha llevado por buen camino, ya que siempre han trabajado juntas en varias producciones desde Tv Azteca hasta Televisa donde son muy queridas.

En cuanto a su hija Andrea Escalona está muy feliz por como su madre no solo la apoyó en su carrera como conductora, sino como cantante pues Magda Rodríguez apoyó todos sus sueños.

Como era de esperarse los fans y colegas del espectáculo no se quedaron con las ganas y felicitaron a la desaparecida productora mexicana con muchos mensajes de amor.

"Feliz cumpleaños @magdaproducer un abrazo hasta el cielo", "@andy___rodriguez ella siempre está en ti, en tu forma de producir de hablar de pensar", "@andy___rodriguez Magdita está contigo produciendo desde el cielo", son algunos de los comentarios para la cumpleañera en su día.

