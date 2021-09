Andrea Lagerreta así supera todos los ataques que recibe en rede sociales

Quien sorprendió a todos por como se ha sentido acerca de los ataques de las redes sociales, pero ya lo superó es Andrea Legarreta de 50 años de edad y es que una acción la marcó en la televisión.

Como muchos recordarán Andrea Legarreta hizo un comentario acerca del dólar hace unos años, es por eso que las redes sociales se le fueron encima, incluso su familia fue atacada.

"Me sentía culpable cuando no había hecho nada, cuando hoy sí hubiera dicho el dolar no afecta la economía, amerita que me desees la muerte, que le desees la muerte a mis hijas (...) entonces tuve que superar eso tuve que defender que al final lo que uno da, lo que uno le dice a una persona, lo que uno le desea a otra persona tiene más que ver contigo que con la otra persona", dijo Andrea Legarreta.

Y es que Andrea Legarreta asegura que se las vio muy negras, pues posaba horas llorando en su casa cuando sus hijas estaban en la escuela, por lo que tuvo que enfrentar el problema.

Es por eso que ahora la conductora del programa Hoy cuida demasiado lo que dice, pues ya se dio cuenta que las redes son un arma de doble filo.

Como era de esperarse los fieles fans de Andrea Legarreta reaccionaron a como vivió el día que tuvo que enfrentar el tema del dólar el cual hoy en día le causa risa.

"Te amo Andrea, y ojala que con una tan sola persona de las que un día te hayan insultado y mandado odio", escribió un fan a Andrea Legarreta.