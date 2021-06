Andrea Legarreta a punto de llegar a los 50 se pone coqueto vestido de XV años

Andrea Legarreta de 49 años de edad posó como una verdadera quinceañera al ponerse un vestido muy coqueto.

Y es la conductora del programa Hoy llegó muy coqueta con un vestido tipo beige sin manga para darle ese toque fresco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En cuanto al cabello de la conductora de Hoy, usó algunas ondas para darle ese toque juvenil que siempre representa.

Leer más: ¿Accidente o intención? Katy Perry publica beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Instagram

Para quienes no lo saben no es la primera vez que Andrea Legarreta sorprende con este tipo de looks.

Como era de esperarse sus fieles fans de inmediato le dieron su like y comentaron con mucha emoción la publicación.

"Bonito viernes hermosa", "Hermosa como siempre mi Andi", "Súper hermosa mi amor saludos", le escriben a Andrea Legarreta.

Leer más: Kim Kardashian transformó su potente Lamborghini Urus de 280 mil dólares en un tierno cordero

Cabe mencionar que Andrea Legarreta casi siempre desata la locura cuando se pone este tipo de vestidos tan coquetos.

Último adiós a Francisco "Don Kiko" Guerrero en Monumento a la Libertad de Expresión en Los Mochis

Síguenos en