Andrea Legarreta aseguró que su familia y ella, ya no son contagiosos con respecto al COVID-19

Hace unas semanas Andrea Legarreta informó que su esposo Erik Rubín, sus hijas Mia y Nina, así como ella, habían dado positivo a COVID-19. Este fin de semana la conductora de televisión compartió un optimista post en su feed de Instagram donde mencionó estar libre de Coronavirus, sin embargo, hasta el momento no ha regresado a trabajar al programa Hoy.

Aunque su esposo, sus hijas y ella se contagiaron de COVID-19 al mismo tiempo, cada uno de ellos tuvo síntomas diferentes, siendo los de Andrea Legarreta los más fuertes. Durante un enlace en vivo que hizo esta mañana al matutino Hoy, manifestó: "ya (estamos) totalmente del otro lado, en realidad ya lo único que me queda son momentitos de mucho cansancio, la realidad es que es una prueba superada. Aquí nos dio a todos al mismo tiempo, obviamente son grados distintos; ellos, como indicación del doctor, no se hicieron la prueba porque eran evidentes los síntomas de cada uno".

Asimismo Andrea Legarreta aseguró que su familia y ella ya no eran contagiosos, aunque no se han realizado la prueba para saber si el virus fue erradicado por completo de sus cuerpos. "Todavía quedan unos estragos en el sentido de que no todos tenemos bien el olfato y el gusto, el cansancio sobre todo es el síntoma que nos queda".

La realidad es que ya no somos contagiosos, el virus tiene un lapso de tiempo que está activo y entonces eres contagioso, de hecho, es los primeros días a partir de que aparecen los síntomas, pero en este caso más que estar libres de COVID-19, tenemos que hacernos una prueba en estos días.

Andrea Legarrea lució este bello vestido rosa, para dar a conocer que está libre de COVID-19. Foto: Instagram @andrealegarreta

Andrea Legarreta está más que entusiasmada ya que pronto regresará al programa Hoy. "Yo ya estoy lista, en realidad noto una diferencia muy importante, la noté desde hace unos días, a la hora de respirar profundo, de hablar mucho o de subir escaleras ya no me sofoco, eso es bien importante".

La esposa del cantante Erik Rubín resaltó durante el enlace en vivo que ya no tiene la neumonía que tenía hace varios días: "y la verdad es que mis pulmones siguen sanando, pero la diferencia ha sido abismal, hay momentos en que el cansancio es impresionante, yo creo que el cuerpo ha de seguir luchando contra el virus, pero la verdad nos ha ido maravillosamente bien".

Este fin de semana Andrea Legarreta expresó que la "vida sigue", en un post donde dio a conocer que estaba libre de COVID-19. "Hoy me siento especialmente feliz, especialmente agradecida, mi cambio física y emocionalmente hablando desde hace un par de días ha sido maravilloso. Ya estoy lista para lo que venga, dicen que de pronto sentiré algunas secuelas de cansancio, pero nada con lo que no pueda, ya estamos libres del virus y agradecidos con Dios por cómo nos tocó vivirlo".

La también actriz invitó a sus seguidores a no alimentar sus miedos y si alimentar su fe. "Pero hoy solo quiero celebrar la vida, solo les digo que no hay más que hoy, valora hoy, ríe hoy, abraza lo que estás viviendo hoy y ponte en manos de Dios. No alimentes tus miedos y alimenta tu fe, confía y entrégate a lo que estás pasando".

