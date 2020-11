Andrea Legarreta atacada por supuestamente creerse la jefa en Hoy, tras la muerte de Magda Rodríguez

Supuestamente Andrea Legarreta habría tomado, sin que nadie se lo pidiera, el mando en el matutino Hoy, tras la lamentable muerte de la productora Magda Rodríguez. La actriz de telenovelas como "Vivan los niños", respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales luego de que unos youtubers aseguraran en su canal, se habían auto nombrado "la jefa" del programa.

Mientras presumían parte de sus disfraces como parte de la celebración de la Revolución Mexicana, tanto Jorge "El Burro" Van Rankin como Raúl Araiza, notaron la falta de balas en sus carrilleras y destacaron que Andrea Legarreta tenía todas, a lo que ella replicó: "acuérdate de lo que dicen en los portales de YouTube, ya sabes que son como…muy confiables".

Posteriormente imitando la voz de uno de los conductores dijo, "Andrea Legarreta a partir de hace tres semanas ya es la que controla a todos en Hoy, dicen que con una mirada ella controla a todos". Restando importancia a los rumores en su contra, la esposa del cantante Erik Rubín (integrantes de Timbiriche), continúo con su gran sentido del humor y añadió: "muchachos, los voy a ver y ustedes hacen lo que les diga".

Sin tomar verdadera importancia a este tipo de noticias, Andrea Legarreta decidió bromear con sus compañeros y desestimar de esta forma lo que se ha dicho, sobre que había tomado por su cuenta la autoridad en el show estelar de Televisa.

Magda Rodríguez falleció el domingo 1 de noviembre de 2020; la productora del programa Hoy acababa de cumplir 57 años de edad el pasado 21 de octubre. A través de su feed de Instagram Andrea Legarreta expresó su sentir ante esta triste noticia, "así te recordaré siempre, sonriéndole a la vida, a lo bueno y no tan bueno. Gracias por todo lo aprendido, gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen, trabajadora incansable".

Magda Rodríguez recordada con mucho cariño

Andrea Legarreta, una de las conductoras estelares de Hoy, manifestó que Magda Rodríguez a pesar de las adversidades, hizo un grupo "de personas que trabajamos en un programa, una familia. Celebro tu vida Magda querida, ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando todo". Asimismo expresó que el show debe continuar en honor a Magda Rodríguez.

Te amamos Magda, Dios contigo y tu familia, fortaleza y luz mi Andrea Escalona y Andrea Rodríguez ❤️ Y cómo seguramente tu lo hubieras querido, el show debe continuar, va por ti jefa.

Además de su trabajo como productora del programa Hoy, Magda Rodríguez también era reconocida por su trabajo el programa Enamorándonos de TV Azteca y por el programa matutino de Telemundo ganador de un Emmy, Un Nuevo Día. Su padres, Malena Doria y Jorge del Campo, fueron dos de los primeros actores de Televisa y la introdujeron en el mundo de la televisión desde temprana edad.

Para Andrea Escalona, su mamá Magda Rodríguez era la persona más importante en su vida; en un anterior post en sus redes sociales, la cantante y conductora de televisión manifestó: "mami estoy tan orgullosa de ti, por lo que eres, por lo que sueñas, por lo que creas, eres una creadora, por como me educaste, los valores que me diste, porque me enseñaste a ser una buena persona que todavía no se si eso se pueda enseñar pero mira tu lo hiciste, tienes tanto poder más allá de tu puesto, me encanta verte triunfar y ganar lo que con tanto esfuerzo construyes día con día, seguramente algo muy bueno hice en mi otra vida para tenerte como mamá, te amo ❤️".