Andrea Legarreta causa sensación con su cambio de look

Andrea Legarreta es una de las conductoras de televisión más bellas del medio del espectáculo y era de esperarse que al cambiar de look, causará gran revuelo en redes sociales.

Andrea Legarreta comenzó la semana presumiendo un radical cambio de look en sus redes sociales. Una de las conductoras del Programa Hoy sorprendió a todos sus seguidores con unas fotografías, donde muestra que ¡ahora es rubia!

Haciendo referencia al famoso video de "y que agarra y que me dice", Andrea Legarreta relató cómo ella y su estilista Leydi Fuentes, eligieron el color que ahora porta en el cabello.

Y que agarra y que me pinta mucho más claro. Y que agarra y que me dice '¿cómo ves, te gusta?'...Y que agarro y que le digo 'mmmmm no sé...creo que si...tengo que acostumbrarme'... Y que agarro y que le digo ‘ya viéndolo bien me encanta'.