Andrea Legarreta celebra el Día del Orgasmo con sensual fotografía

Andrea Legarreta celebró orgullosamente el Día Mundial del Orgasmo Femenino con una sensual fotografía de ella en bikini y un importante mensaje adjunto.

La conductora del programa 'Hoy' publicó una foto luciendo su espectacular figura y lo orgullosa que está de tenerla a sus 48 años, festeja a las mujeres y las invita a ser libres y disfrutar de la vida.

Sí...Estoy en traje de baño...

No... No me importa la edad que tengo...

Sí... Voy a VIVIR intensamente hasta el último día de mi vida... No... No me importa el que dirán... Sí... Siempre quiero ver a las mujeres felices, plenas, respetadas, deseadas y amadas como merecen" escribió Andrea al principio del mensaje.