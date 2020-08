Andrea Legarreta como pocas veces lo ha hecho, habla del bebé que perdió hace 15 años

Andrea Legarreta, antes del nacimiento de su hija Mía Rubín, perdió un bebé hace 15 años cuando tenía 12 semanas de embarazo y describe esto, como la vivencia más triste que recuerda. La conductora del matutino Hoy habló sobre este doloroso momento en una charla live streaming que tuvo con la periodista dominicana Lourdes Stephen, asimismo contó cómo reaccionó su esposo Erik Rubín ante la perdida de su hijo.

De las cosas más tristes que yo recuerdo en mi vida porque una madre no piensa en un producto, piensas en tu hijo, alguien que se está formando, tu bebé y bueno después con el tiempo entender el porqué de muchas cosas, pero eso solamente te lo da el tiempo, en ese momento fue muy triste.

Como pocas veces lo ha hecho, Andrea Legarreta habló sobre el bebé que perdió. La también actriz recordó que en medio de su gran dolor y tristeza tras el legrado que le hicieron, otra mamá estaba a punto de dar a luz a unas gemelas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Recuerdo que me meten al lado de la sala donde también están preparando a las mamás que van a parir, entonces yo escuchaba en el cuartito de al lado los corazones de unas gemelas que iban a nacer y pues yo estaba viviendo este momento tan triste y tan desolador y bueno luego entendí que Dios no se equivoca y por algo pasan las cosas, pero es una cicatriz que se queda".

Andrea Legarreta señaló que fue muy fuerte emocionalmente dar a conocer esta noticia. Foto: Instagram @andrealegarreta

Algo que hizo aún más difícil este momento para Andrea Legarreta, fue que su esposo Erik Rubín no estuvo presente, ya que estaba fuera de la ciudad trabajando. "Fue muy triste porque Erik no pudo asistir, estaba en una grabación y aparte en este lugar en aquel entonces son lugares tan errados que la señal no pasaba, estaba con mis padres y lo único que hice fue dejarle un mensaje a él y a su mánager pues que se comunicaran en cuanto pudieran y cuando salí me entra la llamada de Erik, pero ya me habían hecho el legrado".

Me dijo: '¿cómo estás, ¿qué te dijo la doctora?', le contesté: 'ya no hay bebé'.

Al llegar a su casa Andrea Legarreta encontró a su esposo Erik Rubín llorando, lo que le partió el corazón a la conductora del programa Hoy: "fue terrible llegar a casa y lo encontré como un niño hecho bolita recargado en la pared, lloraba y lloraba, fue muy triste".

Erik Rubín y Andrea Legarreta son padres de dos hermosas jovencitas: Mia y Nina Rubín. Foto: Instagram @erikrubinoficial

Posteriormente Andrea Legarreta quedó embarazada de nuevo de su hija Mia Rubín, quien en abril pasado cumplió 15 años de edad. En aquella ocasión compartió este mensaje en sus redes sociales. "Tu vida es uno de los regalos más hermosos, mágicos, entrañables e invaluables que Dios nos pudo hacer jamás. Te soñamos y te amábamos antes de tu llegada, te imaginamos tantas veces. Anhelamos tu presencia desde lo más profundo de nuestras almas (sólo Dios sabe cuánto)".

Y después de varios intentos, días esperando la noticia de que vendrías e ilusiones que se desvanecían cada mes, meses que se hicieron años, sonrisas de esperanza que se volvían lágrimas de frustración y de pronto, entendimos esas frases de 'el tiempo de Dios es perfecto', 'Dios sabe por qué hace la cosas' y así fue el día que nos enteramos que nos habías elegido y estabas en camino.

También te puede interesar:

Erik Rubín confiesa lo que sintió al ser el chambelán de su hija Mia Rubín

Litzy termina la "pelea" con Andrea Legarreta de la mejor manera

Así ha cambiado físicamente Andrea Legarreta a través de los años