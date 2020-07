Andrea Legarreta comparte 5 looks favorables para las mujeres chaparritas

Quién se encuentra dando tips de moda para todas las mujeres chaparritas es Andrea Legarreta, pues compartió en sus redes sociales una serie de fotos donde se le ve con varios outfits diferentes, con los cuales enseña que ropa les favorece a todas aquellas amantes de la moda que quieren verse guapas sin verse ridículas causando emoción, ya que son pocas las veces en que la conductora del programa Hoy hace este tipo de cosas.

Es increíble cómo sin saberlo nos ponemos ropa que de plano en lugar de ayudarnos a lucir lindas y estilizadas , nos vemos mucho más bajitas y sin estilo... ¡Pensando en nosotras las bajitas, les traigo opciones que SIN DUDA hacen la diferencia!! Me encantaría leer sus comentarios!! ¡Es increíble como pequeños detalles hacen una GRAN diferencia! Besos hermosuras, escribió Andrea Legarreta en Instagram acompañado de un video.

Shorts cortos

El primer consejo que dio la esposa de Erik Rubín fue dejar por un lado las bermudas, ya que lejos de darle un estilo propio a las mujeres, las hace lucir más chaparritas de lo normal, por lo que Andrea Legarreta aconsejan unos buenos shorts cortos en esta temporada de calor, un plus para verse espectacular con ellos es elegir un color de moda para llamar la atención de quienes te rodean.

Andrea Legarreta sirvió como modelo para demostrar con deben verse los shorts cortos/Instagram

Lo que sí podemos utilizar unos shorts bastantes cortos que los que traía hace rato porque se ve más pierna, se ve más larga la silueta, por otro si utilizamos los colores monocromáticos o sea el mismo color, la camiseta y el short o la falda o el pantalón, también alargan la silueta, las camisetas y los escotes de preferencia tienen que ser en cuello v porque alargan el cuello...", dijo Andrea Legarreta.

Ropa formal

Andrea Legarreta demostró que para verse formal no hay que perder la figura, ya que muchas veses las mujeres por verse modernas sin perder el toque de formalidad usan ropa un poco holgada, lo que es un gran error, por lo que ella prefiere un pantalón de vestir con un poco de campana, combinados con unos zapatos de tacon alto para darme más forma a las piernas.

Así debe verse la ropa formal en las chaparritas de acuerdo con Andrea Legarreta/Instagram

Nuestros pantalones tienen un poquitito de campana, no companas gigantes, un poquitito, podemos utilizar unos taconzotes con una plataforma gigante y los cubrimos y podemos disimular que tenemos las piernas cortitas, dijo Andrea Legarreta.

Pantalones a la cintura

Los pantalones a la cintura nunca han pasado de moda, pero combinarlos con un cinturon y una blusa suelta son la peor opción de acuerdo con Andrea Legarreta, además usar colores diferentes hace que no se vea del todo fashion, por lo que ella prefiere unos pantalones ajustados a la cintura del mismo color de la blusa dependiendo el gusto.

Andrea Legarreta cautivó con este outfit blanco/Instagram

Faldas de látex

La falda de látex se convirtió en uno de los looks favoritos de las mujeres desde hace un par de años, pero Andrea Legarreta recomienda a las chaparrita que la mejor manera de llevarlas es que las zapatillas siempre deben de verse cuando uses esta combinanción, y prefiere no usar collares tan cargados, ya que el escote es lo que más debe lucir con estas prendas que se ven espetaculares en color negro, mucho más en invierno cuando se convierten en tendencia.

Las faldas látex jamás pasarán de moda y Andrea Legarreta las supo combinar/Instagram

Falda corta

Andrea Legarreta está dejando en claro con estos tips que las faldas muy abiertas y las blusas de la misma confesión se ven fatal en cualquier mujer, por lo que ella recomienda faldas cortas acompañada de una blusa fajada, para verse muy coqueta, por si fuera poco prefiere unas sandalias.

Con esta falda Andrea Legarreta causó sensación en redes sociales/Instagram

Mientras tanto sus fans le agradecieron dichos tips, ya que ella misma apareció como modelo, dejando en claro que cuando se trata de moda Andrea Legarreta es la encargada para intervenir.

"Quede fascinada Andy maravillosos tips yo mido 1.50 y aveces mi autoestima anda por los suelos por no saber que me queda y que no y hoy solo de verte me alegro el dia", "Muy buenos tips que favorecen totalmente, se nota mucho el cambio", "Pero no tengo tus piernas ja ja ja las mías tienen mucha celulitis y me da pena enseñarlas", le escribieron a Andrea Legarreta en redes sociales.





