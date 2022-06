Andrea Legarreta comparte foto con sus hijas y ¡parecen hermanas!

Las jovencitas crecieron en mundo artístico, así que no dudaron en probar su suerte; Nina decidió enfocarse en la actuación, mientras que Mía prefirió sumergirse en el mundo de la música, la primera siguiendo los pasos de su madre y la segunda los de su padre, lo que evidencia que heredaron el talento de ambos.

Ahora que sus hijas, Mía y Nina , han crecido, no paran de compararlas, pues son muy parecidas y no parecen madre e hijas. Orgullosa de sus dos pequeñas talentosas, Legarreta siempre externa su amor por ambas, quienes la han hecho ser la mejor versión de sí misma.

En la fotografía posan las tres hermosas mujeres y dejan sorprendidos a todos al verse como si fueran hermanas, lo que le hicieron saber a la conductora estelar del programa Hoy a través de la caja de comentarios, en donde no sólo sus fanáticos se hicieron presentes, también sus amigos y familiares.

Gilberto Coronel Periodista Web

