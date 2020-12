Andrea Legarreta con traje de baño y sin maquillaje derrite las redes

Andrea Legarreta de 49 años de edad, desató la locura en redes sociales al aparecer con un traje de baño playero con el que se miraba muy tierna, pues también le dijo adiós al maquillaje, por lo que causó reacciones de todo tipo entre sus fans quienes la felicitaron por lo bien que se mira la artista.

Cuando no te lo esperas. Ese, es el momento perfecto. #Sonríe #SonríeMucho Aunque a veces no encuentres razones para sonreír. Buen día hermosuras!! Dios me los bendiga!, escribió Andrea Legarreta en la foto, donde se le ve guapísima y logró más de 43 mil likes, además posó sin maquillaje.

Y es que no es sorpresa que Andrea Legarreta nos deje sin habla cuando se va a la playa, pues muchos de sus seguidores desean ver el cuerpazo que se carga la conductora del programa Hoy, quien cada momento causa reacciones de todo tipo cuando se deja ver en traje de baño, pues su figura se ve como el de una verdadera veinteañera.

"Que hermosa Andy tu como siempre positiva saludos desde Hermosillo te quiero", "Bonitaa usted es pura luz que bella luz tiene que siempre este así iluminando su bello rostro su ser que tenga lindo día de bendiciones con sus seres queridos", "Andrea uno de los rostros más lindos que he visto y esos ojos de ensueño, me fascina", le escriben a Andrea Legarreta en Instagram.

Otra de las cosas por las que Andrea Legarreta llamó la atención, fue por su peinado y los accesorios que traía los cuales eran indicados para la playa, pues siempre ha sido bien sabido que la artista luce al último grito de la moda, basta con verla en el programa Hoy donde se ve guapísima a la mujer, quien también se maquilla muy deslumbrante.

Andrea Legarreta también motiva demasiado a sus seguidores, cuando se deja ver con vestidos de ensueño con los cuales se ve como una verdadera estrella, pues le lucen muy bien a la presentadora, quien ha dado tips de belleza de como se deben de portar este tipo de prendas, en especial a las mujeres que son igual de chaparritas que ella.

Andrea Legarreta derritió las redes sociales con su belleza/Instagram

Andrea Legarreta también causa la adoración de sus fans cuando saca palabras de aliento o de reflexión para sus fans, ya que no le gusta verlos tristes, es por eso que la guapa mujer trata de motivarlos en todos los aspectos, ya sea por escrito o por imágenes, ella solo quiere que la energía positiva fluya.

La conductora también es admirada por ser una buena madre, ya que a pesar de ser una mujer trabajadora, siempre tiene tiempo para sus hijas, quienes son su adoración, es por eso que Andrea Legarreta nunca se ha perdido una fecha importante con las jóvenes, quienes también quieren incursionar en el mundo de la farándula como su madre.

Y es que Andrea Legarreta ha sido toda una maestra para sus hijas, pues desde muy pequeñas les enseñó a cantar y actuar, recibiendo clases de una mujer que sabe muy bien como se maneja el medio de la farándula mexicana, el cual es considerado muy polémico, ya que se dan todo tipo de situaciones en dicho mundo.

Por si fuera poco Andrea Legarreta y Erík Rubín son uno de los matrimonios más celebres del medio del espectáculo debido a los sólidos que son, ya que siempre se les ha visto juntos, por si fuera poco los escándalos en su vida jamás se han hecho presentes.