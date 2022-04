Andrea Legarreta confiesa las razones por las que ha estado a punto de renunciar en Hoy

Andrea Legarreta de 50 años de edad, fue invitada al programa Con Permiso, donde habló no solo de su vida personal, sino laboral, como era de esperarse habló de Hoy donde llevar varios años siendo la titular del matutino donde la hemos visto como una mujer entregada e impecable, pero comentó de un retiro.

Y es que Andrea Legarreta confesó en la entrevista que en varias ocasiones se ha querido salir del programa Hoy por diversos motivos, una de ellas ha sido por como se manejan algunos productores que le han tocado durante varias temporadas o simplemente por el trato que le da a otros colegas, por lo que ha estado a punto de renunciar.

Incluso la conductora mexicana confesó que estuvo a punto de dejar la producción para regresar a su faceta de actriz mexicana, ya que iba a hacer la protagonista de Tres Mujeres, pero le dieron a elegir si conducción o actuación, aunque le dieron un consejo, el cual la hizo pensar demasiado.

"Sin embargo, me dieron a elegir o conducción o actuación y entre paréntesis me dijeron, tenemos muchas actrices y conductoras con tu estilo, la verdad es que no y entonces yo dije ok y ve o sea, fue decisión que la vida me llevó me trajo a esto, fue una buena decisión", dijo Andrea Legarreta.

Para quienes no lo saben desde hace años se ha dicho que la presentadora mexicana podría dejar en cualquier momento el programa Hoy, pero fue ahora cuando habló un poco más claro del porqué se ha detenido esta famosa, quien ya es un icono en la pantalla chica desde hace tiempo.

"A mí me encanta Andrea y creo que hoy no sería lo mismo sin ella, ha logrado con su trabajo convertirse en un icono del programa, junto con Gali", "Como se va a cansar si fue el sostén de su casa. Pero ya se necesita sangre nueva y ya su marido anda muy trabajador!", "Pues en verdad ya todos esos conductores ya están muy muy visto .. ya dejen ver caras nuevas chole ya basta .. formatos nuevos .. ya chole ....", escriben las redes.

