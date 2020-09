Andrea Legarreta confiesa que sí estuvo a punto de separarse de Erik Rubín

Andrea Legarreta de 49 años hizo una sorprendente confesión como ninguna otra en su vida pues la conductora originaria en la Ciudad de México, confesó en el canal de Yordi Rosado de 48, que en una ocasión estuvo a punto de divorciarse de su esposo Erik Rubín de 49 años.

Tras la polémica declaración Andrea Legarreta siguió divirtiéndose con Yordi Rosado a quien conoce desde hace años y que admira, pues la presentadora siempre ha sabido de los buenos trabajos que ha tenido y con los cuales ha logrado gran éxito como su nuevo canal de YouTube.

Andrea Legarreta también confesó que Erik Rubín dejó de tomar por ella, pues ella no quería ese estilo de vida par su esposo Erik Rubín, por lo que dejó de hacerlo, algo que le aplaude mucho Andrea Legarreta a Erik Rubín, pues son pocas las parejas de los famosos que dejan las adicciones.

Como todos saben Andrea Legarreta es de las pocas artistas que habla de su vida privada, pues al terminar el programa Hoy, donde ella es la conductora, ella realiza su vida normal como cualquier esposa y ama de casa, pero durante su invitación al canal de Yordi Rosado, la popular Andrea Legarreta habló como nunca y expresó que llegó aún momento en que estuvo a punto de separarse de Erik Rubín, con quien está desde el año 2000 (a partir del minuto 40).

Nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de que onda, hasta aquí, seguimos o ya, o sea, ya. Estuvimos a punto, estuvimos a pronto y de pronto, no sé, no sé que es Yordi, yo termino por pensar que es el amor, de pronto dices que será la costumbre, sera la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa y ahora que y las niñas y como te vas a dividir o sea yo me preguntaba en ese momento que es porque de plano o sea no pudimos llegar a eso cosa que está muy bien, dijo Andrea Legarreta.