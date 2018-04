Andrea Legarreta, cuando "rechazó" salir con Luis Miguel

México. Luis Miguel es uno de los cantantes mexicanos que más mujeres bellas ha tenido a su lado. Muchas como pareja, otras como amigas, el caso es que su vida siempre se ha visto rodeada de bellas damas.

Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta) el Abr 16, 2018 at 10:44 PDT

Andrea Legarreta quizá una de las pocas mujeres que se han dado el lugo de haber rechazado a Luis Miguel.

En entrevista con Adela Micha, Andrea Legarreta revela que en una ocasión "El Sol" la invitó a cenar en Acapulco, pero no aceptó debido a que en esa época tenía novio.

"A mí Luis Miguel me fascinaba. Entonces de pronto coincidimos en eventos y tal; una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, y entonces, él muy lindo, muy decente se paró y saludó a mi familia y me dijo: ' va haber una cena en casa de mi jefe, quería ver si usted quiere asistir' . Y le dije que no".