Andrea Legarreta desde Indonesia presume piernas de porcelana mejor que cualquier veinteañera

Andrea Legarreta de 50 años de edad, tiene locos a sus fans por una poderosa razón y se debe a que se dejó ver en redes sociales con un short superajustado con el cual presumió sus bellas piernas, las cuales se han convertido en uno de sus atributos durante varios años, pues la han caracterizado.

Para quienes no lo saben Andrea Legarreta en estos momentos se encuentra en Indonesia a lado de su familia, pues ya le tocaron sus vacaciones en el programa Hoy, es por eso que compartió esta bella foto en una de sus playas donde se dejó ver con un short muy fresco de verano.

Y es que a pesar del tiempo la conductora mexicana nunca se ha dejado de ver sensual, ya que siempre le gusta verse con outfits modernos con los cuales resalta toda su belleza e incluso en más de una ocasión le han dicho que opaca a sus hijas por lo bien que se ve, y la prueba está en los cientos de mensajes cuando la ven posar de esta manera como una verdadera diva que se mantiene intacta a pesar de todo.

"Bellaaaaaa Andreita siempre bellaaaaaa gracias por sus bellezas de fotitos y en vivos que ha hecho en sus vacaciones tan bellas e únicas porque yo viajo a través de sus fotitos,videitos y sus en vivos", "Créeme que disfruto verte viajar aunque no te conozca Solo miro y digo algún día", "Me encantas, y me encanta tu blusa o no sé que sea, pero está hermosa", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, Andrea Legarreta lleva años cuidando sus bellas piernas con algo muy sencillo que a muchas personas no les gusta hacer del todo, se trata de mucho ejercicio, pues si echas un vistazo en sus historias de Instagram, podrás ver que se va al gym con sus hijas a entrenar dejando en claro como se le ven.

Otra de las cosas por las que esta mujer causa revuelo, es por lo trabajadora que es, pues siempre trata de dar lo mejor del todo en el matutino donde lleva años trabajando.