Andrea Legarreta desmiente en redes tener una prima violenta

Andrea Legarreta se convirtió en tendencia el día de ayer después de que la relacionaran con una mujer quien aparentemente era su prima y fue participe de varios destrozos en la Ciudad de México, manchando la imagen de la famosa.

Como era de esperarse la conductora del programa Hoy, no se quedó de brazos cruzados y lanzó un video en su cuenta personal de Instagram donde deja en claro que la mujer no es su prima como todos aseguran, además recalcó que ella está en contra de la violencia al igual que los demás ciudadanos que solo quieren paz.

No es su prima

En primera les quiero decir que yo no conozco a ninguna Elizabeth Legarreta, no tengo conocimiento si hay algún familiar lejano, que tenga una hija a la que se llame así, a ella a la que yo veo en las fotografías no la conozco, no sé si hayan publicado una fotografía en algún evento familiar donde se vea que somos primas verdad, el apellido no nos hace familia de nadie y mucho menos si no nos conocemos...", dijo Andrea Legarreta.

Por si fuera poco la conductora señaló que ella como figura pública esta para ayudar y no para hacer el mal en la sociedad, un ejemplo muy claro es la ayuda que pide en redes sociales para resolver diversos problemas en la sociedad.

El hashtag con el que fue señalada Andrea Legarreta/captura de pantalla

A favor de la paz

Trato de apoyar a quienes puedo y ser un buen ejemplo para mis niñas... Y CLARO QUE ME EQUIVOCO y cometo errores, pero JAMÁS apoyaría algo así!! Y así fuera mi hermana, sería en todo caso una decisión de ELLA!, escribió en su video.

Recordemos que su colega Galilea Montijo también está en el ojo del huracán después de informar en el programa Hoy, que un sujeto la estaba chantajeando con unas supuestas fotos muy explicitas de la animadora, por lo que decidió hablar del tema, dejando en claro que ella no es quien aparece en dichas imágenes.

