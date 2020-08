Andrea Legarreta dijo que no se necesita estudiar para ser famoso

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las mujeres más polémica del mundo del espectáculo, dejando en claro que ha tenido altas y bajas, pues como cualquier famoso ha vivido de todo en dicho mundo, es por eso que recordaremos la vez que la conductora del programa Hoy mencionó que no se ocupaba tener una carrera para formar parte de la farándula.

Resulta que a principios de 2018 el programa Hoy entrevistó al actor Eduardo Santamarina para saber sobre un mal congénito de su hija Julia, por lo que el actor se mostró muy accesible a la entrevista, pero cuando regresaron al foro de televisión los conductores empezaron hablar si sus hijos quisieran seguir los mismos pasos de sus padres, por lo que cada uno dio su opinión, dentro de esa charla Andrea Legarreta manifestó que no se necesitaba perder seis años de su vida en una carrera que a lo mejor no iban a ejercer dando entender que si querías formar parte del medio debías empezar ya.

Nomás te digo la verdad es que esta es una carrera es una idea muy rara, miren si sus hijos de verdad quieren entrar a esta carrera de verdad que para qué pierden, perdón, digo está padre y siempre se aprende y siempre es un plus saber de todo, pero para qué pasas seis años de tu vida en lugar de esos seis años en una carrera en la que no te vas a dedicar quizás...", dijo Andrea Legarreta en el programa Hoy.

Tras las declaraciones de Andrea Legarreta los haters de inmediato reaccionaron por las declaraciones de la conductora del programa Hoy, quien no es la primera vez que se mete en problemas hacer algún comentario en el programa donde la hemos visto vigente desde hace varios años.

"Tiene razon Andrea para hacer el tonto en la tele, no se necesita estudiar! Oigan solo tanta estupidez que dicen, y quieren opinar. Jajajajajaja", "Claro que deben de tener una carrera ..! Para q'el día de mañana no hablen tonterías como Legarreta (no afecta el alza del dólar) y Montijo mejor ni digo", "Si es muy importante una carrera al fin a la de actor o presentador. Primero por que una carrera profesional da una estructura cultural y el conocimiento propio del oficio, que permite desenvolverse en otro ámbito laboral", le escribieron a Andrea Legarreta por opinar.