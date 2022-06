Andrea Legarreta disfruta de boda en León, Guanajuato a lado de sus hijas, Mía y Nina

León, Guanajuato.- Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas de México, así lo comprueba su carrera de más de 20 años de vigencia en la carrera de comunicadora al frente del programa de cadena nacional, Hoy de Televisa, la mexiquense a pesar de que en ocasiones no está exenta de involucrarse en situaciones de controversia, por algún comentario que ha emitido en el programa matutino, sigue siendo una figura pública muy popular no sólo en televisión nacional sino también en Instagram donde reúne a más de 5.9M de seguidores.

Este pasado fin de semana, la popular conductora de televisión visitó la ciudad de León, Guanajuato, en compañía de sus hijas; Mia y Nina. Erick Rubín, no pudo acompañarlas, pero eso no impidió que Andrea Legarreta sacará los pasos prohibidos y les demostrará a sus hijas, que el estilo, el ritmo y la energía no tiene nada que ver con la edad, sino con la jovialidad que se lleva dentro.

Andrea Legarreta, estrella de la televisión nacional mexicana, mostró su felicidad a través de redes sociales a lado de sus hijas adolescentes que cada vez están más guapas, porque se parecen a Erick y a ella, sacando los mejores genes de la actriz y del cantante.

Cortesía: Instagram

“Mis niñas y yo…celebrando la vida y el amor eterno #BodaCaroyLalo”, escribió en sus redes sociales. Publicación que les valió cientos de piropos como “Hermosas”, “Trío de guapas”, “Hermosas”, “Las más chulas”, posteó Andrea Legarreta en redes sociales.

La madre Andrea Legarreta lució un vestido en color café, Mía portó un vestido color rosa mexicano y Nina llevó un vestido azul. La boda se realizó en León, Guanajuato, en la Quinta la Mora, ubicada en el rancho La Mora, ubicada a la salida de León rumbo a Silao.

El hecho de que Andrea Legarreta visitará el Bajío, generó opiniones y felicidad para los fans de hueso colorado, rápidamente usuarios comentaron “Es Andrea Legarreta, la que está ahí”. Mía Rubín Legarreta, subió una historia de Instagram donde felicita a los recién casados identificados como Caro Lezama y Lalo Of, la pareja de recién casados con cuentas privadas.