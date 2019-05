Andrea Legarreta enamora con sus mensajes del Día de las Madres

Andrea Legarreta compartió en su perfil de Instagram una serie de mensajes con motivo del Día de las Madres. La conductora honró a su progenitora y asimismo, celebró el ser mamá de dos adorables jovencitas.

Andrea Legarreta compartió un fotografía junto a su mamá con las siguientes palabras: "mi reina gracias por cada segundo, por tu amor, por tu apoyo incondicional, por tu fortaleza, por alegrarte con mis momentos felices y secar mis lágrimas con tu amor".

Por creer en mi, por estar siempre, por ser la maravillosa mamá que has sido, por ser la mejor abuela para mis niñas.

"Afortunados somos de tenerte mi Chabelita; Dios te bendiga siempre y a todas la madres del mundo", resaltó la también actriz.

En otro post abrió su corazón, donde compartió con sus seguidores lo que para ella significa el ser madre de Mia y Nina.

"No, la vida no es color de rosa. Sí, la mayoría de mis instantes a su lado, lo son, siempre soñé con ser madre, jamás imaginé que Dios me enviaría dos seres tan especiales y tan maravillosos, agradezco todos los días su dulce existencia amores. Agradezco desde lo más profundo de mi alma ser su 'Má'".

Ya lo saben, yo con ustedes siempre, como sea, a la hora que sea y para lo que sea.

"Las amo infinitamente, las admiro enormemente, las gozo entrañablemente, las respeto con el alma. Agradezco profundamente que sean mis compañeras de vida y en muchísimas ocasiones mis maestras, les pido que jamás pierdan su esencia, su bondad y sus ganas de gozar la vida. Les pido que jamás duden de su valor, se los he dicho siempre y es una absoluta verdad, soy muy feliz de ser su mamá".

En una tercera publicación en Instagram, compartió una adorable fotografía inédita, donde podemos ver a Mia mirando a su recien nacida hermana Nina.