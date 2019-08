Andrea Legarreta es premiada por la comunidad LGBT

Hace algunos meses atrás, Andrea Legarreta fue aplaudida en las redes sociales luego de que defendiera a la comunidad LGBT cuando Mauricio Clark atacó a las personas en el programa 'Hoy'.

Por este motivo la conductora recibió el pasado viernes un reconocimiento por parte de la comunidad gay en Ciudad de México.

En un Cabarét ubicado en la Zona Rosa de Ciudad de México llamado 'Cabarétito Fusión' fue donde la conductora fue reconocida por el apoyo que le brinda a la comunidad.

Esta noche es muy especial, no saben lo importante que es para mí, lo agradecida que me siento de estar aquí con todos porque es un apapacho para el alma", señaló Legarreta.

En cuanto a su opinión sobre los comentarios y ataques realizados por el exconductor y según él 'exgay', Andrea señaló que ella respetaba a todos por igual sin importar sus preferencias.

El amor es el amor y las personas son las personas y es algo que siempre le inculco a mis hijas. Como hace falta respeto en el mundo, una persona no se vuelve más respetable por ser heterosexual. Yo no tengo amigas lesbianas, yo no tengo amigos gays, no tengo amigos j.... Yo tengo amigos, sinceramente no ando diciendo eso", explicó.