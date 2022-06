Andrea Legarreta es traicionada por su vestido el viento le juega una mala jugada

Andrea Legarreta de 50 años de edad, sufrió un pequeño percance con su vestido, esto después de que el viento hiciera de las suyas, ya que al momento de posar para una foto so outfit se levantó más de lo normal, por lo que casi enseña demás, pero ella de una manera muy habilidosa, lo evitó.

Fue con un vestido rosa, con el cual Andrea Legarreta decidió posar muy coqueta para sus fans en redes sociales y es que como muchos ya lo saben, desde hace tiempo la han considerado como una mujer que se sabe vestir muy bien, ya sea vestido o pantalón todo se le ve de diez.

Si echas un vistazo a sus redes sociales podrás ver todos los outfits de diosa de Andrea Legarreta, pero la más reciente publicación con el vestido rosa muy mexicano fue el que se llevó los elogios de sus seguidores, no solo por el diseño en sí, sino por la toma donde la conductora del programa Hoy se ve de lo más atractiva con una sonrisa mágica que siempre motiva a cualquiera.

"Te Amo @andrealegarreta, Dios te bendiga, cuide proteja siempre. Me encanta verte feliz & eres súper bellísima, abrazos desde Argentina hasta tu México querido", "Hermosa te ves divina maravillosa encantadora tienes un hermoso cuerpo", "Que perfecta mi reina hermosas piernas te amo me encantas te puse de fondo de pantalla de mi teléfono corazón me encantas me quiero casar contigo", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que han llamado la atención de esta guapa mujer es como ha compartido tiempo con sus hijas Mía y Nina Rubín, fruto de su relación con Erik Rubín, pues en los últimos años la presentadora ha compartido los mejores momentos a lado de sus hijas, quienes para muchos parecen hermanas, además las tres se apoyan en todo.

Cabe mencionar que Andy como le dicen de cariño en estos momentos, es la juez de Las Estrellas Bailan en Hoy y a muchos les ha gustado la manera en que ha dado sus críticas, pues ha sido muy imparcial al momento de dar su crítica.