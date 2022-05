Andrea Legarreta gana demanda a revista: la difamaron al asegurar que tocó parte íntima de un entrenador

Reiteró que no por el hecho de salir en televisión, las personas tienen derecho a violentarla como mujer . "Es cualquier medio que decidan ensuciar tu dignidad de mujer, familia, gente, afectan tu trabajo, muchas cosas. Para mí y mi abogado ha sido un gran logro y creo que es abrir brecha; ya llevamos ganado el primer paso, ya salió el juicio, la demanda, al rato ellos deben de publicar una disculpa".

"Dicen que yo tenía la mano en su pene, dicen cosas fuertes hablando de mí, me critican que siendo mi negocio, que ahí va a Erik, que ahí van mis niñas, una cosa muy humillante, muy grosera", comentó la recordada maestra Lupita de la telenovela infantil "Vivan los niños".

Y que al final entiendan estos medios, por mucho que seas una mujer del medio, no puedes ensuciar su dignidad, reputación, familia, estabilidad personal y laboral a través de información falsa.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

