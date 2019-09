Andrea Legarreta habla de la amistad que tuvo con Alfredo Adame

Andrea Legarreta y Alfredo Adamae han acaparado los titulares de la prensa de espectáculos a lo largo de esta semana, luego de una serie de fuertes insultos y declaraciones por parte del actor. Las primeras declaraciones por parte de la actriz se dieron en el Programa Hoy, donde alzó la voz por todas las mujeres que como ella han sufrido de violencia de género.

En una entrevista que Andrea Legarreta tuvo con el periodista Ciro Gómez Leyva para su programa en Radio Fórmula, habló sobre aquella amistad que llegaron a tener hace unos años; tan buena amistad tenía que el actor fue elegido por ella como uno de los testigos en su boda civil con Erik Rubín, que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco el 1 de abril de 2000. “Todavía en el 2000 que Erik y yo nos casamos, él fue testigo de mi boda y fue quien manejó el auto de la novia, o sea donde iba yo”.

A una persona que le tienes mala onda no lo invitas ni a tu boda, él me llevó, junto con mi papá en uno de los días más felices de mi vida.

Andrea Legarreta dio a conocer en el programa de Ciro Gómez Leyva, que procederá legalmente en contra de Alfredo Adame. “¡Evidentemente!, ¿sabes qué? no podemos detenernos, es como estas mujeres que de pronto son abusadas y luego acusadas, no pueden las autoridades quitarnos el derecho a denunciar y a exigir que no se haga algo más algo que además es ilegal".

Por su parte el polémico actor Alfredo Adame aseguró no temer por algún tipo de represaria por parte de la esposa de Erik Rubín. "Me importa un bledo y me importa un comino, si quiere demandar, que demande a Origel, que demande a Susana Quintana, a la revista TV Notas y a Carlos Trejo, que fueron los que publicaron. Yo no subí ningunos videos, ni los publiqué, ni nada y ni siquiera los tenía".

Aseguró que los audios eran parte de una plática telefónica en un ámbito privado. "Yo tengo la libertad de expresarme y de pensar, y sobre todo en un ámbito privado, lo que se me pegue mi regalada gana".