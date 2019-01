Andrea Legarreta habla de su "salida" del Programa Hoy

¿¡Andrea Legarreta dejará el Programa Hoy!? No es la primera vez que surgen estos rumores sobre la salida de una de las conductoras estelares del matutino de Las Estrellas.

La bella Andrea Legarreta ha permanecido durante 18 años en el Programa Hoy y ahora, la esposa de Erik Rubín revela en entrevista con Javier Poza si podría abandonar próximamente el matutino.

Ha habido momentos en los que he renunciado, pero la empresa me ha dado motivos por los cuales no me ha dejado ir, porque han habido veces que he querido estar fuera, tomarme un año sabático, hacer otras cosas.

"Pero las razones que me dan los ejecutivos para quedarme siempre son halagadoras, y ya cuando lo estudio y lo analizo digo: ‘pues quizás no es el momento de dejarlo’. Siento que estoy en ese punto, en el que tendría que tomar una decisión, quizá no a muy largo plazo”, comentó Andrea Legarreta.

La también actriz Andrea Legarreta indicó que le tiene mucho cariño a la producción, actualmente bajo la batuta de Magda Rodríguez, por lo que sabe que de retirarse del Programa Hoy sería complicado adaptarse a su nueva vida.

Hoy ha sido parte importantísima de mi vida porque quizá ya no lo veo como un trabajo, pero sí hay otra parte que me hace cosquillitas en hacer otros proyectos.

"Siento que si no estuviera en Hoy, lo extrañaría mucho y sería difícil”, resaltó Andrea Legarreta, quien recalcó que su participación en la emisión le permitió ejercer la faceta que más la llena: la de madre.

Al hablar de su familia, la presentadora aprovechó para aclarar que es falso que gracias a sus influencias sus hijas, Nina y Mía, obtengan trabajos en cine ahora que buscan abrirse paso en el espectáculo.