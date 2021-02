Andrea Legarreta habla sobre el asalto a Erik Rubín, "me das el reloj o te voy a matar", le dijo el ladrón

El pasado sábado el cantante Erik Rubín fue víctima de la delincuencia; a punta de pistola le robaron un valioso reloj, estando dentro de su auto en compañía de su hija mayor Mia Rubín. El asalto ocurrió en el estacionamiento de una plaza comercial de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Afortunadamente ni el integrante del grupo musical Timbiriche ni su hija, fueron lastimados físicamente; luego de que Erik le diera su reloj, el ladrón salió huyendo.

Esta mañana en el programa "Hoy" Andrea Legarreta, esposa del cantante Erik Rubín, habló sobre este "trago amargo", mencionando que al parecer este ladrón pertenece a una banda que cometía diversos delitos en la zona y que ya tenía muchas denuncias.

La conductora de televisión y actriz de telenovelas, resaltó que lo que nos roban como ciudadanos va más allá de un objeto, en el caso de su esposo un lujoso reloj, ya que lo más valiosos que nos roban, es la paz.

Porque una niña (su hija Mia Rubín) escuchó que un tipo con una pistola, encañona a su papá y le dice: 'me das el reloj o te voy a matar', eso es lo que nos marca como sociedad.

Andrea Legarreta mencionó que no se trata de si eres una persona famosa o no, resaltando que la gran mayoría de las personas trabajan dignamente. Con respecto a su familia dijo que eran personas honradas quienes han trabajado desde pequeños. "Erik ha trabajado desde niño y lo triste es que no te puedas poner ni una chamarra o un reloj, lo que traigas, porque vemos en el transporte cómo roban un celular del precio que sea, les arrebatan la bolsa y no te arrebatan eso, es la paz".

En su feed de Instagram Erik Rubín narró la desagradable experiencia que vivió el pasado fin de semana junto a su hija. Contó que al igual que muchos ciudadanos, fueron víctimas de la delincuencia. Dejó muy en claro que el video que estaba compartiendo, no se trataba del asalto a un famoso, "se trata de todos los que como yo, son gente de bien que ha trabajado honestamente y en un segundo nos roban algo más que un objeto, nos roban nuestra paz y la de nuestros hijos".

El cantante nacido el 30 de enero de 1971 en la ciudad de Puebla, comprende que son tiempos difíciles, pero nada justifica que a las personas buenas, trabajadoras y honestas, les sucedan este tipo de situaciones.

En su video comentó que su hija Mia Rubín de 15 años de edad, sufrió una crisis nerviosa cuando el ladrón, le apuntaba con su pistola y lo amenazó con matarlo, en caso de que no le entregará el reloj que traía. "No me canso de dar gracias a Dios porque están bien amores, deseo que nadie más tenga que pasar por esto y situaciones peores que escuchamos todos los días, Dios con nosotros", escribió Andrea Legarreta en el post compartido por su esposo.

A través de su cuenta en Twitter Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron a cuatro personas presuntamente responsables de varios robos de relojes en Polanco y en la Colonia Roma, "incluyendo el de este sábado, en donde un hombre fue despojado de su reloj en el estacionamiento de una plaza comercial en Polanco".