Andrea Legarreta habla sobre su salud y sus recientes exámenes médicos

México.- Han pasado ya varias semanas desde que la hermosa y queridísima conductora mexicana Andrea Legarreta ha superado el Covid-19 junto a su familia y quien continúa tomando estrictas medidas de precaución para su salud, por lo que ahora revela cómo es que se encuentra actualmente y lo que dicen unos recientes exámenes médicos que se realizó.

La conductora más querida de todo México, durante una reciente transmisión en vivo a través de sus redes sociales, puso al tanto a sus seguidores sobre su salud y se mostró de lo más feliz y contenta de que todo haya marchado de maravilla, no sólo para ella, sino también para su familia; sus hijas Mía y Nina y su esposo Erik Rubín.

Durante la transmisión en vivo, Andrea se dirigió a sus seguidores sobre su estado de su salud y comentó: "Nosotras acabamos de salir del Covid y entonces nos fuimos a tomar (analizar) la sangre, nos checaron. Tenemos los anticuerpos todavía muy elevados, todavía… el doctor dice que estamos muy seguras y también somos seguras para la gente…".

Asimismo, confesó que han seguido al pie de la letra todas las precauciones necesarias debido a que la contingencia sanitaria continúa alrededor del mundo, haciendo énfasis en el importante uso del cubrebocas. "videntemente nosotros seguimos tomando los cuidados, pero para las transmisiones nos los quitamos (los cubrebocas), ya que no estamos transmitiendo nos los ponemos…", agregó.

Debido a unos recientes exámenes médicos que se realizó junto a su familia, la conductora titular del programa matutino de espectáculos, "Hoy", dijo sentirse más tranquila, asumiendo la responsabilidad de cuidar a quienes la rodean. "La verdad es que tenemos todavía esta fortuna de estar cuidadas, porque todavía nuestros anticuerpos están muy altos, acabamos de hacer los estudios y eso pues nos da mucha tranquilidad y sabemos que estamos cuidando también de alguna manera a los demás…", agregó Legarreta con una gran sonrisa en el rostro.

Aunque para la familia Rubín Legarreta no fue nada fácil superar la enfermedad, lograron salir adelante, pues asegura que sus ánimos jamás se vinieron abajo, incluso, en pasados días habló de un importante consejo que recibió en aquel momento y que ella misma ha compartido desde entonces con personas cercanas que han vivido la misma situación, por lo que ahora lo hace con sus seguidores.

Un consejo que me dieron y que yo después le di a varios amigos, que me dijeron que estaban contagiados… lo mejor que a mí me han recomendado, conectar con lo positivo. Conectar con videos que te gusten, hablarle a la gente que amas, oír música que te pone bien o que te trae recuerdos felices, ver fotografías de cosas lindas. Porque sí hay mucha angustia y la verdad no se la deseo a nadie…", comentó durante una entrevista con los medios a las fueras de su casa televisora, Televisa.