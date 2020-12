Andrea Legarreta hace lujosa posada con todo el programa Hoy

Andrea Legarreta de 49 años, no se quedó sin posada y realizo una en su lujosa casa ubicada en la Ciudad de México, donde solo acudieron los conductores del programa Hoy, además de la nueva productora, Andy Rodríguez, quien se encargó de dirigir el matutino tras la muerte de su hermana Magda Rodríguez, por lo que dicha fiesta estuvo rodeada de puro amor.

Fueron la misma conductora Andrea Legarreta, quien compartió una foto en su cuenta de Instagram, donde aparece no solo sus compañeros de trabajo, sino su esposo Erik Rubín y sus dos hijas, Mía y Nina, quienes fueron las anfitrionas en atender a los invitados de su famosa madre quien trató de darles el mejor trato a cada uno de ellos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por si fuera poco la regla que tuvieron cada uno de los invitados a la posada era que debían ir con un suéter muy navideño para darle un poco más de emoción a la fiesta que hizo Andrea Legarreta con el programa Hoy a quienes considera parte de su familia desde hace años.

Aunque no se dieron muchos detalles sobre en que consistió la comida que ofreció Andrea Legarreta, dejó bien claro que la amistad que tiene con cada uno de los integrantes del programa Hoy es muy solida y amable, pues se formó a base de respeto, incluso ellos mismos reconocieron las palabras de la artista tras la publicación que hizo.

Mientras tanto los fans de cada uno de ellos lanzaron las mejores vibras en redes sociales a todo el equipo de trabajo y le hicieron saber a Andrea Legarreta, que en realidad es una gran mujer, pues siempre han reconocido el bello corazón que tiene la conductora con las personas que la rodean.

"Por ti somos una familia hermosa, por ti nos encontramos, desde cualquier parte del mundo, somos un team unido por ti", "Que bonita familia la tuya ni sé diga hermosa y la de hoy también bendiciones para todos", "Que padre foto se ven muy felices les deseo una linda Navidad", les escribieron en redes a los conductores.

Como era de esperarse no todo fue miel sobre hojuelas para los conductores, pues como era de esperarse, los haters se hicieron presentes para cuestionar la fiesta que hizo Andrea Legarreta a quien ya le dio Covid-19, pues consideran que a la famosa le valió los protocolos de su sana distancia, aunque para la presentadora ya es común que hablen de ella.

Los conductores del programa Hoy en la posada de Andrea Legarreta/Instagram

Andrea Legarreta también es considerada una mujer muy alegre que le gustan las reuniones, más si son en su casa, ya que le gusta ser la anfitriona de los eventos y si lo hace en compañía de su familia es mejor, pues hace un buen equipo con ellos, con quienes se la pasa de maravilla.

Una de las cosas por las que Andrea Legarreta es muy querida, además de ser una buena conductora es por el estilo que tiene a la hora de vestir, pues los internautas consideran que la presentadora tiene mucha clase y que son pocas las famosas que se visten como ella, pues lo hace de una manera única, en especial cuando lleva vestidos muy largos.

Cabe mencionar que los únicos conductores que no estuvieron en la posada de Andrea Legarreta, fueron Raúl Araiza y Marisol González, quienes al parecer tenían una agenda laboral muy cargada ese día, es por eso que no acudieron, pues cuando los internautas no los vieron en la foto del recuerdo de inmediato se preguntaron el porqué no estuvieron presentes.