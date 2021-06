Andrea Legarreta harta de que las redes quieran destruir a su familia

Andrea Legarreta de 49 años de edad enfrentó a la prensa por la supuesta convivencia que tiene su esposo Erik Rubín con una influencer.

De acuerdo con la conductora del programa Hoy, hasta harta de que los haters la quieran meter en aprietos.

Más haya de que si crea o no en la vida de los demás, es eso la vida de los demás, que mi vida a lo mejor también está llena de errores, no voy a estar agrediendo a una persona que ni conozco, que no me consta (...) sentarte detrás de tu compu, de tu celular y desearle cosas horribles a otra persona que ni conoces, dijo Andrea Legarreta.

Para quienes no lo saben no es la primera vez que Andrea Legarreta se tiene que enfrentar al hate, pues le dicen de todo.

Aunque Andrea Legarreta ya está acostumbrada a esto, sus fans le desean lo mejor y que ignore comentarios.

Otra de las cosas que aceptó Andrea Legarreta es que cuando alguien la ataca ella solo elimina y bloquea, pues no quiere estancarse.

"Sus ojos se le ven tristes", "Ohhh siiii la pareja perfecta, ayyy si tuuu te creemos todo lo que dices", son algunos de los comentarios en redes.