Andrea Legarreta llega a los 48 años más joven y sexy que nunca

Andrea Legarreta festejó su cumpleaños número 48 de la mejor manera y es que compartió una foto de su niñez donde argumenta que entre más años cumple mejor se siente, dejando en claro que un año más de vida en vez de ponerla triste la tiene contenta.

Pero eso no fue todo ya que la presentadora de Hoy ha dejado con la boca abierta a todos por el cuerpazo que se carga, y es que siempre se ha mantenido en forma acudiendo al gimnasio además de llevar una buena alimentación.

"Cómo?? Otra vez es mi cumpleaños??!! Qué??!! Ya tengo 48!!?? WOW !Que BIEN se sienten los 48!! Mientras más años tengo, MEJOR me sabe la vida... Y me siento TAN joven! Siento que me faltan más instantes y más recuerdos para guardar en el disco duro de mi alma... Me siento PLENA y FELIZ... Claro que mi vida no ha sido rosa, pero los momentos bellos opacan el dolor sentido, las risas limpian y borran las lagrimas, los amores presentes y verdaderos convierten en polvo y soplan los corazones rotos...", dice parte del texto que escribió.

Por si fuera poco causó gran emoción, pues se puede ver a Legarreta cuando apenas era una bebé y posando con dos pequeñas colas, haciendo de la imagen algo muy memorable para sus fans.

"Ufff de niña pensaba que alguien de esa edad era viejo! jajaja ahora me siento TAN VIVA! TAN JOVEN! Con TANTO por hacer!! TANTOS sueños por cumplir y por ver a mis amores cumplir los suyos!! 48 es sólo un número... Que rico se siente tener esa edad y tener mis ganas de vivir! De celebrar la vida!! De amar más, de sentir más! De reír y bailar y viajar y conocer y volar y abrazar y crear y comer y... y... y TODO mas!! Que rico eso que te dan los años... Las cosas que no valen la pena empiezan a dejar de importarte, las opiniones con malicia también... Los amores te calan hasta los huesos... Las risas te hacen cosquillas en el alma y hasta te rejuvenecen... Y hay sonrisas que hasta te sacan una lágrima de alegría... Que vengan más!!...", dice el mensaje.

Cabe mencionar que la conductora siempre ha tratado de estar lejos de la polémica pero cuando lo hace siempre sale a defenderse.