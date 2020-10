Andrea Legarreta luce en Hoy su estilizado cuerpo y el bronceado que consiguió en las playas de Oaxaca

Hace unos días Andrea Legarreta, su esposo Erik Rubín y sus hijas Mia y Nina, tras recuperarse del Covid-19, viajaron a las playas del estado de Oaxaca, para pasar unos maravillosos días en familia en este hermoso destino turístico de México. Este viaje lo llevaron a cabo especialmente porque Nina Rubín estuvo grabando escenas de la telenovela "¿Te acuerdas de mí?" en Las Bahías de Huatulco.

Luego de unos días ausente en el foro del matutino Hoy, Andrea Legarreta regresó este lunes mostrando el bronceado que obtuvo durante su estancia en Las Bahías de Huatulco, Oaxaca. La conductora de televisión usó un outfit que resaltaba su estilizado cuerpo; sus tonificadas piernas obtuvieron mucha atención por parte de sus seguidores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Rápidamente al lucir su bronceado y su sensual cuerpo a su regreso al programa Hoy, Andrea Legarreta recibió muchos halagos por parte de sus seguidores en Instagram. "Tanta perfección, te quiero tanto, eres la mejor", "no es piña, ni es fresa, es Andrea y su belleza", "te ves hermosa y no es por la vestimenta, sino como eres por dentro, siempre lo he dicho, uno refleja lo que es", "guapísima Andrrea que bueno, que ya estás de nuevo con mucha energía, mis mejores deseos ❤️", "guapísima", "como cuando todo lo que te pones se te ve hermoso, bendiciones", "bellas piernas", "sencillamente hermosa", "deliciosamente hermosa, fantásticas piernas", "cuanta belleza junta, que ojos, que piernas, que Andy, saludos", y muchos comentarios más.

Andrea Legarreta siempre bella y radiante. Foto: Instagram @andrealegarreta

Cabe mencionar que Andrea Legarreta no solamente estuvo relajándose en las playas de Oaxaca; desde este paraíso estuvo grabando varios segmentos para el programa Hoy, como el detrás de cámaras que mostró de las grabaciones de "¿Te acuerdas de mí?", donde su hhija Nina Rubín actúa.

"Haciendo el mejor de los trabajos y el que más amo, chambeando de mamá, apoyando a nuestra Nina que ha experimentado distintas áreas artísticas como cine, teatro, doblaje y publicidad y ahora se adentra al mundo de las tele series. Jamás dejes de apoyar los sueños de tus hijos, porque cuando hacen lo que les apasiona son totalmente felices y su felicidad, sin duda nos llena el alma".

En familia todo es mejor, dales la seguridad de sentir que los amas, que no están solos, que crees en ellos y que te llena de orgullo que sean tus hijos. Gracias por todos los mensajes tan lindos y tan positivos de apoyo, bendiciones para todos ❤️.

Andrea Legarreta comparte algunos de sus muchos placeres en la vida

En un anterior post junto a una fotografía familiar, la también actriz manifestó: "como familia es importante apoyarnos en todo y estos días, estaremos turnándonos para cumplir cada uno con sus deberes, escuela, grabaciones, chamba de Erik y Mía y además lo mío, pero acompañándola y acompañándonos en momentos. Esta dulce coincidencia nos ayuda a estar juntos en este bello paraíso, viviendo la vida, un día a la vez, porque la vida es hoy".

Uno de los lugares favoritos de la conductora del programa Hoy es la playa; durante sus días en Las Bahías de Huatulco, Oaxaca, compartió una fotografía donde posa ante la cámara sentada en la arena del mar. Andrea Legarreta mencionó algunos de los muchos placeres que tiene en esta vida.

"Dulces placeres, sentarse a ver el atardecer en la playa, comer sin culpa, llorar de risa, el olor a bebé, bailar sin que te importe hacer el ridículo, que te valga el qué dirán, abrazar a tus amores, la felicidad de tu perro cuando llegas a casa, el apapacho de los abuelos, las pijamas, las hamacas, el olor a pastel recién horneado, desconectarte del mundo con música, un buen masaje, el chocolate, la naturaleza, un abrazo sincero, viajar, suspirar viendo la Luna, amar y ser correspondido, besar, comer y descomer. Uff parece que no voy a terminar nunca, ¿cuáles son tus pequeños placeres de la vida?".