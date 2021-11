México.- La conductora mexicana Andrea Legarreta cautivó a sus millones de seguidores con corto atuendo que la sacó de su zona de confort y mostró su lado más sexy, recibiendo bastantes halagos y peticiones de vestir más de esa manera.

Con una minfaldita de cuero, botas altas y una blusa con cortes asimétricos, Andrea conquistó a todos, luciendo esas piernas de impacto y un cuerpazo de envidia con 50 años de edad, dejando en claro que esto es sólo un número.

A través de su perfil en Instagram, la conductora más querida de todo México causó gran furor al publicar una fotografía para despedir la semana y empezar sus días libres de trabajo, dejándose ver muy contenta y con la mejor de las vibras.

Andrea Legarreta luce sus piernas de muñeca en minifalda de cuero

"Me encanta como te queda ese look", "Es el mejor de los atuendos, me fascina", "Te vez divina Andrea", "Wow, cada día enamorándonos más", "Le sentó de maravilla este estilo", "Viste más así, te vez muy bien", se leyó entre comentarios de la publicación.

En esta ocasión, Andrea Legarreta presumió algo más descubierto y jovial, a diferencia a lo que tiene acostumbrados a su público, pues siempre ha cuidado mucho su imagen y se ha ganado seguidores sin tener que caer en lo vulgar.

Leer más: Christian Nodal y más artistas son amenazados de muerte por familia michoacana; no los quieren en Feria de Metepec

La conductora de programa Hoy es una de las mujeres más queridas en todo México, además, es considerada como todo un ícono de la moda y lo que busca es siempre estar inspirando a otras mujeres a vestirse como les plazca y disfrutar de su cuerpo.